Thủ tướng Nhật chỉ đạo tăng gấp đôi ngân sách quốc phòng đối phó thách thức an ninh mới

Tờ Asia Nikkei ngày 28-11 đưa tin Thủ tướng Nhật ​​Fumio Kishida đã yêu cầu các bộ trưởng trong nội các tăng gấp đôi ngân sách quốc phòng lên khoảng 2% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) vào năm 2027. Đây là lần đầu tiên ông Kishida đề cập một mức chi tiêu quốc phòng cụ thể.

Theo đó, ông Kishida đã đưa ra chỉ thị trên cho cho Bộ trưởng Quốc phòng Yasukazu Hamada và Bộ trưởng Tài chính Shunichi Suzuki mở rộng ngân sách quốc phòng của Nhật trong vòng năm năm tới nhằm đối phó với những thách thức an ninh mới.

“Ngân sách quốc phòng cần phải được gia tăng gấp rút trong vòng năm năm tới. Chúng ta cần nhanh chóng đảm bảo các khoản ngân sách cần thiết thay vì nói rằng chúng ta không thể làm thế vì do thiếu hụt nguồn tài chính” - Bộ trưởng Hamada trích lại lời của Thủ tướng Kishida nói trong cuộc họp.

Ngân sách quốc phòng ban đầu cho năm tài khóa 2022 là hơn 5,4 nghìn tỉ yên (khoảng 39 tỉ USD), chiếm 1% GDP của Nhật. Vào cuối tháng 12, chính phủ Nhật dự kiến đưa ra quyết định quy mô ngân sách cũng như sự đảm bảo nguồn tài chính cho thiết bị quốc phòng trong năm năm tới, mở đường cho sự thay đổi trong chính sách an ninh thời hậu chiến của đảo quốc này.

Dựa trên GDP hiện tại của Nhật, ngân sách quốc phòng mới có thể lên tới khoảng 11 nghìn tỷ yên. Trụ cột chính của ngân sách quốc phòng mới tập trung vào việc sở hữu các năng lực phản công. Chính phủ Nhật sẽ nâng tầm bắn của tên lửa và mua tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ.

Ngân sách mới cũng dùng để chi trả cho nghiên cứu khoa học, công nghệ mạng, cơ sở hạ tầng và cải thiện lực lượng phòng vệ bờ biển của nước này.

Kể từ năm 1976, chi tiêu quốc phòng của Nhật luôn ở mức 1% GDP hoặc thấp hơn. Tuy nhiên, với việc các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) mong muốn gia tăng ngân sách quốc phòng lên 2% GDP sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, đảng Dân chủ Tự do cầm quyền tại Nhật cũng kêu gọi nước này cần tăng chi tiêu quốc phòng lên mức đó.

Tuy nhiên câu hỏi đặt ra là liệu chính phủ Nhật có thể đảm bảo một nguồn tài chính ổn định cho mục tiêu trên hay không vẫn còn bỏ ngỏ. Tuy nhiên, Tokyo hy vọng thông qua biện pháp tăng thuế có thể hỗ trợ cho mục tiêu gia tăng ngân sách quốc phòng.

Ngoài ra, Nhật dự định sẽ công bố bản cập nhật Chiến lược an ninh quốc gia vào cuối năm nay nhằm đề ra hướng dẫn về chính sách an ninh và ngoại giao dài hạn trong bối cảnh mới. Chiến lược an ninh quốc gia được Nhật công bố lần đầu tiên vào năm 2013.

VĨNH KHANG