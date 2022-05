Thuê nhà để sản xuất cỏ Mỹ

Cơ quan CSĐT Công an huyện Ninh Hải (tỉnh Ninh Thuận) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Kiều Quang Thắng (26 tuổi, ngụ tại huyện Ninh Phước) về tội sản xuất trái phép chất ma túy sau bốn tháng điều tra.

Trước đó, ngày 27-11-2021, qua nắm bắt tình hình, Công an huyện Ninh Hải đã ập vào kiểm tra căn nhà của Thắng thuê tại xã Hộ Hải, huyện Ninh Hải.

Công an bắt quả tang Thắng cùng Trương Huy Phụng (27 tuổi, ngụ Khánh Hòa) đang điều chế ma túy.

Công an thu giữ hơn 100kg thảo mộc, thuốc lào, hơn 4,5 kg cỏ mỹ thành phẩm, gần 9 lít tinh chất cần sa, một số hóa chất và tiền chất dùng để sản xuất, điều chế ma túy cùng nhiều vũ khí thô sơ.

Tại cơ quan điều tra, Phụng khai nhận chịu trách nhiệm mua các nguyên liệu từ Trung Quốc, TP.HCM, về giao cho Thắng. Thắng sẽ là người pha chế, tẩm ướt và thử nghiệm “độ phê” của cỏ mỹ thành phẩm theo yêu cầu của khách hàng.

Sau đó, Phụng sẽ tìm khách hàng trên mạng xã hội để bán. Lợi nhuận thu được Thắng sẽ hưởng 53%, Phụng lấy 47%.

Sau gần 4 tháng điều tra, Công an huyện Ninh Hải đã khởi tố bị can đối với Thắng và công an tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý với Phụng.