'Tổ ấm tôi mơ': Trao giải bài viết xuất sắc nhất tháng 7 và tháng 8

Sáng ngày 20-9, tại trụ sở Báo Pháp Luật TP.HCM đã diễn ra lễ trao giải Bài viết xuất sắc tháng 7 và tháng 8 của cuộc thi viết “Tổ ấm tôi mơ".

Tham dự lễ trao giải có sự Chủ trì của Nhà báo Nguyễn Đức Hiển, Phó Tổng biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM, Trưởng Ban tổ chức Cuộc thi viết "Tổ ấm tôi mơ"; ông Lương Tuấn Anh, Chủ tịch Công đoàn Viên chức TP.HCM; ông Ngô Minh Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn TP.HCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.HCM; ông Vũ Hồng Quang, Phó Chủ tịch tập đoàn CT Group.

Cuộc thi viết “Tổ ấm tôi mơ” do báo Pháp Luật TP.HCM phối hợp cùng Tập đoàn CT Group tổ chức. Theo nhà báo Nguyễn Đức Hiển, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi, kể từ ngày phát động cuộc thi (1-7-2022) đến nay, Ban tổ chức đã nhận được nhiều bài dự thi của những người trẻ ở nhiều ngành nghề khác nhau: Dược sĩ, cán bộ chiến sĩ công an, người dẫn chương trình, biên tập viên, giảng viên đại học…Ban giám khảo đã "cân đo" rất kỹ, bám sát các tiêu chí chấm giải nhằm chọn ra những bài viết xứng đáng nhất để trao giải lần này.

Bài viết xuất sắc tháng 7 thuộc về anh Huỳnh Đỗ Mừng với tác phẩm Ước mơ về một tổ ấm để an cư. Các bài viết đạt giải xuất sắc tháng 8 thuộc về tác giả Nguyễn Khắc Phượng Châu với tác phẩm Tổ ấm tôi mơ” - Chốn bình yên để thuộc về và tác giả Nguyễn Tấn Hoàng Hải với tác phẩm Ước mơ về ngôi nhà của tôi.

Các tác giả đạt giải xuất sắc lần này đều bày tỏ sự hào hứng khi tham gia cuộc thi ý nghĩa này, hứa hẹn sẽ thể hiện ước mơ của mình rõ nét hơn ở các vòng thi sau.

Tại lễ trao giải, ông Vũ Hồng Quang, Phó Chủ Tịch CT Group (thành viên Ban giám khảo) bày tỏ niềm hứng khởi với sự hưởng ứng nhiệt tình của các tác giả trong 2 tháng vừa qua kể từ sau khi phát động cuộc thi.

Ông Vũ Hồng Quang nhận xét: “Tác phẩm đoạt giải báo chí lần này thể hiện được tính chân thực, khát khao có một tổ ấm. Theo tôi, 3 tác phẩm vừa rồi thật sự xứng đáng, tác giả đã rất khéo léo khi lồng ghép lời giới thiệu bản thân cá nhân vào ước mơ xây dựng tổ ấm của mình”.

Nói thêm về giải thưởng đặc biệt là 1 căn hộ thuộc brand Diyas của Tập đoàn CT Group (trị giá gần 1 tỉ đồng), ông Vũ Hồng Quang cho đây là trào lưu sống toàn cầu cho người trẻ. Các tác giả có bài viết xuất sắc của mỗi tháng sẽ được chọn vào vòng 2 để thi Họa hình giấc mơ. Tại vòng này, các tác giả sẽ vạch ra ý tưởng thiết kế ngôi nhà – tổ ấm của mình theo tinh thần DIY (Do It Yourself – Tự mình làm nên ngôi nhà của mình) tại căn hộ thuộc dự án căn hộ DIYAS của Tập đoàn CT Group. Ban tổ chức dự kiến sẽ tạo điều kiện cho thí sinh đến tham quan dự án căn hộ thực tế, trao đổi thông tin, tập huấn và hỗ trợ các điều kiện cần thiết để thí sinh hiểu rõ về tinh thần DIY, căn hộ căn hộ DIYAS và cách thức hoàn thiện sản phẩm dự thi ở vòng 2 này.

Ông Vũ Hồng Quang bày tỏ sự trân quý với những ước mơ của các bạn trẻ, kỳ vọng trong thời gian tới các bạn có những ước mơ đúng chất trẻ, đột phá, sáng tạo hơn nữa.

Tại buổi trao giải, Ông Lương Tuấn Anh, Chủ tịch công đoàn viên chức TP.HCM bày tỏ: “Với trách nhiệm là một tổ chức công đoàn trong tham gia xây dựng TP, việc chăm lo cho công chức, viên chức lao động là chức năng mà công đoàn đang thực hiện. Có thể thấy nhu cầu về nhà ở xã hội của nhóm người này là rất lớn. Để xây dựng một TP giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình, trước hết cần xây dựng được một tổ ấm vững vàng. Cuộc thi góp phần lan tỏa ước mơ bạn trẻ hướng đến một ngôi nhà ở thông minh, đa công năng, là nơi gắn kết, giao thoa giữa các thành viên trong gia đình. Đồng thời, thể hiện được giá trị văn hóa của người Việt Nam, góp phần vào việc xây dựng xã hội văn minh, xây dựng TP”.

Ông Ngô Minh Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn TP.HCM (thành viên Ban giám khảo) kỳ vọng thời gian tới các bạn thanh niên và đoàn viên thanh niên thành phố nên tham gia cuộc thi để viết nên mơ ước, qua đó thêm cơ hội chia sẻ giấc mơ về tổ ấm của mình. Cuộc thi phù hợp và rất ý nghĩa đối với các bạn trẻ đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM. Hiện nay, thành đoàn cũng ấp ủ xây dựng nhiều dự án cho các gia đình trẻ.

Với slogan “Cùng người trẻ kiến tạo cuộc sống”, cuộc thi tạo sân chơi cho các bạn trẻ thoải mái thể hiện sức sáng tạo, khát khao kiến tạo cuộc sống hiện đại, giàu cảm hứng qua việc viết và thiết kế ngôi nhà mơ ước, tổ ấm yêu thương trong tương lai. Cuộc thi vẫn đang diễn ra sôi nổi, vòng 1 của cuộc thi kéo dài từ ngày 1-7-2022 đến 30-4-2023. Ban tổ chức mong đón nhận những bài dự thi mới từ các bạn trẻ.