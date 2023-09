Tổ Công tác Bộ Công an xử lý vi phạm nồng độ cồn ở Lâm Đồng

(PLO)- Tổ công tác của Bộ công an đã trực tiếp kiểm tra nồng độ cồn trên tất cả các tuyến đường trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Tổ công tác số 3 của Bộ Công an gồm Cục Cảnh sát giao thông, Cục Công tác Đảng và Chính trị, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng và Công an TP Bảo Lộc kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn đối với người điều khiển xe máy và ô tô trên các tuyến đường ở TP Bảo Lộc.

Nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Ảnh: VT

Tối 19-9, tổ công tác đã kiểm tra hàng trăm phương tiện, xử lý nhiều trường hợp lái xe vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông, bao gồm ô tô và xe máy.

Trong đó, đã dừng, kiểm tra hơn 300 trường hợp người điều khiển phương tiện lưu thông qua chốt.

Lực lượng chức năng đã phát hiện hai tài xế ô tô và năm người chạy xe máy vi phạm nồng độ cồn.

Nhiều trường hợp bị tước giấy phép lái xe vì vi phạm nồng độ cồn. Ảnh: VT

Trong đó có nhiều tài xế đã bị lập biên bản vi phạm hành chính xử phạt từ 7 triệu đồng đến 17 triệu. Đồng thời bị tước giấy phép lái xe từ 11 tháng đến 17 tháng và bị tạm giữ phương tiện.

VÕ TÙNG