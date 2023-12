Tổng giám đốc lừa 8.000 khách hàng, lấy tiền đầu tư ngoại hối

(PLO)- Công an xác định Nguyễn Văn Hoành, Tổng giám đốc Công ty CP HP102 Việt Nam tđã lừa 8.000 khách hàng, lấy tiền đầu tư ngoại hối nhưng thua lỗ.

Ngày 6-12, Công an TP Hà Nội cho biết Công an quận Nam Từ Liêm đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Hoành (48 tuổi, trú tại huyện Quốc Oai, TP Hà Nội) để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong quá trình điều tra, công an xác định Hoành với chức danh là Tổng giám đốc Công ty CP HP102 Việt Nam đã đứng ra nhận mua hộ thiết bị quảng cáo cho khách hàng để đầu tư cho công ty thuê hoạt động kinh doanh.

Bị can Nguyễn Văn Hoành

Bị can Hoành đã sử dụng phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức các buổi hội thảo để quảng bá hình ảnh, kêu gọi trên 8.000 khách hàng ký kết hợp đồng đầu tư cho Công ty CP HP102 Việt Nam kinh doanh tương ứng hơn 40.000 thiết bị quảng cáo. Thực tế, Hoành chỉ mua khoảng 800 chiếc tivi và cài đặt phần mềm để chạy quảng cáo.

Đáng chú ý, báo cáo tài chính thể hiện các năm 2018, 2019 và 2020, Công ty HP102 Việt Nam kinh doanh đều thua lỗ. Tuy nhiên, bị can Hoành vẫn tạo niềm tin cho khách hàng bằng cách chi trả tiền thuê thiết bị quảng cáo theo thỏa thuận, dùng tiền của người sau trả cho người trước để khách hàng tiếp tục đầu tư nhiều hơn.

Công an xác định số tiền khách hàng đã nộp vào tài khoản cá nhân của Nguyễn Văn Hoành trong hai năm 2019 và 2020 là gần 60 tỉ đồng, mục đích để đầu tư mua thiết bị quảng cáo cho Công ty CP HP102 Việt Nam thuê.

Tuy nhiên, Hoành không mua thiết bị quảng cáo như thỏa thuận mà dùng tiền vào đầu tư ngoại hối (forex) và các mục đích cá nhân khác.

Tại cơ quan công an, Hoành khai thấy việc kinh doanh phát triển quảng cáo không hiệu quả nên tự dùng một phần tiền của các khách hàng nộp vào tài khoản cá nhân để đầu tư ngoại hối. Do thua lỗ nên Hoành đã lừa đảo khách hàng.

Bản tin trưa 21-11: Vụ Vạn Thịnh Phát - Quyền Tổng giám đốc SCB từ chức sau 1 tháng vì áp lực (PLO)- Bản tin trưa 21-11: Vụ Vạn Thịnh Phát - Quyền Tổng giám đốc SCB từ chức sau 1 tháng vì áp lực; Israel tấn công mạnh trung tâm Gaza.

PHI HÙNG