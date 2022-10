TP.HCM: Giám sát bếp ăn tập thể trong khu công nghiệp

(PLO)- Ban quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM kiến nghị UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các bếp ăn tập thể vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Ban quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM vừa có báo cáo giám sát an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm đối với bếp ăn tập thể trong khu chế xuất, khu công nghiệp và khu công nghệ cao trên địa bàn.

Theo báo cáo, TP.HCM có 104 cơ sở bếp ăn tập thể trong khu chế xuất, khu công nghiệp và khu công nghệ cao được kiểm tra, giám sát. Trong đó, đa số các cơ sở đang hoạt động đều chấp hành tốt các quy định về an toàn thực phẩm (tỷ lệ 94,7%).

Tuy nhiên, vẫn có một số cơ sở chưa có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc giấy chứng nhận tương đương theo quy định. Bên cạnh đó, còn một số cơ sở chưa quan tâm đến khám sức khỏe và cập nhật kiến thức an toàn thực phẩm cho nhân viên, kho bảo quản thực phẩm, tủ bảo quản thực phẩm xuống cấp và chưa có chế độ vệ sinh định kỳ kịp thời. Một số cơ sở trang thiết bị phòng chống côn trùng và động vật gây hại chưa hiệu quả…

Loại hình bếp ăn tập thể là loại hình có nguy cơ cao dễ xảy ra ngộ độc thực phẩm tập thể. Chính vì vậy, ban quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM kiến nghị ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM và Ban Quản lý khu công nghệ cao TP thường xuyên giám sát các cơ sở có thực hiện phục vụ ăn uống cho người lao động.

Các cơ sở có thực hiện phục vụ ăn uống cho người lao động phải thường xuyên cập nhật kiến thức về an toàn thực phẩm, vận hành hệ thống tự kiểm tra an toàn thực phẩm tại cơ sở, chấp hành các quy định đảm bảo an toàn thực phẩm trong quá trình hoạt động.

Ban quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM kiến nghị UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện tăng cường công tác truyền thông về an toàn thực phẩm với nội dung phong phú, đa dạng hình thức; kiểm tra và xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm quy định về an toàn thực phẩm…

NGUYÊN VÕ