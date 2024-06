TP.HCM luân chuyển 1.895 cán bộ để phòng chống tham nhũng 26/06/2024 11:39

UBND TP.HCM vừa có báo cáo gửi Thanh tra TP về tự đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023.

Đánh giá việc phát hiện hành vi tham nhũng, UBND TP.HCM cho biết trong năm 2023, TP đã ban hành kết luận thanh tra về phòng, chống tham nhũng đối với 74 cuộc thanh tra, chuyển cơ quan điều tra 5 cuộc/5 vụ với 7 đối tượng.

TP.HCM luân chuyển cán bộ để phòng chống tham nhũng. Ảnh toàn cảnh TP.HCM: NGUYỄN TIẾN

Qua thanh tra, Thanh tra TP đã chuyển vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật tại Công ty TNHH MTV Thảo cầm viên Sài Gòn cho cơ quan công an.

UBND quận Gò Vấp chuyển điều tra vụ việc tham nhũng trong công tác quản lý nhà nước về trật tự đô thị, xây dựng, mua sắm, sửa chữa tài sản công xảy ra tại UBND phường 13 (Gò Vấp).

Công an huyện Hóc Môn phát hiện nhân viên trật tự đô thị xã Xuân Thới Đông nhận 3 triệu đồng của người dân để bỏ qua lỗi vi phạm tại chợ đầu mối nông sản huyện Hóc Môn.

Qua đơn thư phản ánh, tố cáo, Công an quận Gò Vấp đã điều tra vụ cán bộ phường vi phạm quy định trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ. Công an quận 1 khởi tố vụ án, khởi tố bị can “nhận hối lộ” xảy ra tại vỉa hè công viên 23-9 (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1).

Công an TP.HCM đã khởi tố điều tra 27/27 vụ việc tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị điều tra tham nhũng. VKSND TP.HCM truy tố 37/37 vụ án; TAND hai cấp TP.HCM thụ lý và đưa ra xét xử 41/41 vụ án liên quan tội phạm tham nhũng, chức vụ.

Trong năm 2023, Công an TP.HCM kỷ luật 10 trường hợp cán bộ chiến sĩ liên quan tham nhũng.