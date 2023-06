TP.HCM: Tập trung hành động hiện thực hóa Nghị quyết 98

(PLO)- Chủ tịch TP.HCM yêu cầu mọi sự chuẩn bị để thực hiện tốt và hiệu quả Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM (Nghị quyết 98) phải được hoàn tất trong năm nay.

Chiều 29-6, UBND TP.HCM tổ chức phiên họp tình hình kinh tế - xã hội sáu tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sáu tháng cuối năm 2023.

Khơi thông bất động sản để tăng nguồn thu

Tại phiên họp, TS Trần Du Lịch nhìn nhận thời điểm này kinh tế TP còn nhiều khó khăn nhưng đã có sự phục hồi. Trong đó, nhiều chỉ số tăng trưởng ngoạn mục như tốc độ tăng trưởng kinh tế, công nghiệp, dịch vụ... Tuy nhiên, ngành xây dựng, thị trường bất động sản vẫn còn âm mà đây là những ngành TP cần tập trung nếu muốn thúc đẩy tốc độ tăng trưởng kinh tế TP.

TS Trần Du Lịch nhìn nhận những nỗ lực của TP về thủ tục để tháo gỡ các điểm nghẽn về bất động sản và các vấn đề khác là tích cực nhưng chưa tác động trong lúc này mà kỳ vọng cho giai đoạn sau.

Theo ông, việc TP.HCM đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 7,5%-8% trong năm nay là rất khó. Do đó, TS Trần Du Lịch đề nghị TP cần có giải pháp hướng đến mục tiêu tăng trưởng tốt hơn vào năm sau, bởi sắp tới vẫn chủ yếu dựa vào thị trường.

Ông cho rằng TP cần đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế lớn hơn vào năm 2024 để bù lại năm 2023 nhưng chỉ được trễ hẹn một năm chứ không để trễ vài năm.

Cũng trong sáu tháng cuối năm 2023, TS Lịch đề nghị TP.HCM tập trung triển khai Nghị quyết 98. Trong đó tập trung nâng cao năng lực, bộ máy hành chính các cấp ngang tầm nghị quyết mới; tập trung tháo gỡ những dự án đang bị ngưng trệ nhiều năm, nhất là dự án đất đai, tạo sức bật cho thị trường bất động sản trong cuối năm nay.

Theo Giám đốc Sở Tài chính TP Lê Duy Minh,trong quý II, tất cả chỉ tiêu liên quan đến số thu ngân sách đều giảm sâu so với cùng kỳ, chỉ bằng 80%-85% so với quý II-2022. Số thu giảm sâu tác động chung tới kết quả sáu tháng đầu năm, chỉ bằng 93% so với cùng kỳ.

Để bù đắp các thiếu hụt hiện nay, giám đốc Sở Tài chính đề nghị phải khơi thông được bất động sản để tăng nguồn thu. “Dù đây không phải là nguồn thu dài hạn nhưng trong ngắn hạn cũng đem lại nguồn thu cho các lĩnh vực khác phát triển như đất đai, xây dựng, kinh doanh…” - ông Minh nói và đề nghị tiết kiệm chi để tạo nguồn lực thêm cho ngân sách TP.

Có cơ chế rồi, giờ là hành động

Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi nhìn nhận quý I-2023 tình hình kinh tế - xã hội TP có nhiều khó khăn nhưng quý II đã được cải thiện. TP cũng khánh thành và khởi công nhiều công trình quan trọng, đặc biệt là đường vành đai 3; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp. Đặc biệt TP đã cùng bộ, ngành tham mưu và Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 98 để phát triển TP.HCM.

Tuy nhiên, Chủ tịch TP.HCM nhìn nhận với nhiều khó khăn đã khiến tốc độ tăng trưởng của TP sáu tháng đầu năm 2023 thấp hơn so với chỉ tiêu chung của cả năm. Nếu thời gian tới thuận lợi thì tăng trưởng của TP có thể sẽ tiệm cận mục tiêu 7,5%-8,5%, cụ thể có thể đạt gần 7% nhưng cũng rất khó khăn.

Do đó, trong sáu tháng cuối năm 2023, TP cần nỗ lực hơn, hiệp sức để vượt qua khó khăn này, chuyển hóa quyết tâm thành giải pháp cụ thể, tạo thành sự phát triển của TP, trong đó đề nghị các sở, ngành; quận, huyện tập trung thúc đẩy giải ngân đầu tư công.

Chủ tịch Phan Văn Mãi cũng yêu cầu Sở Du lịch TP nhanh nhạy hơn, nắm bắt cơ hội để thúc đẩy phát triển du lịch. Cùng đó, phải tập trung hỗ trợ hoạt động xuất khẩu, củng cố và mở rộng thị trường, hỗ trợ doanh nghiệp TP trở lại thị trường trong tư thế tốt hơn.

Về tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, ông Mãi thông tin với 232 vướng mắc thuộc nhóm doanh nghiệp nhà nước, đến nay đã giải quyết được 113 nội dung.

Còn với các khó khăn của 148 dự án bất động sản với 189 nội dung liên quan, chính quyền TP đã chuyển 169 nội dung cho các sở, ngành giải quyết; còn 20 nội dung đang rà soát để có hướng giải quyết trong thời gian tới. Riêng với 44 dự án gia hạn chủ trương đầu tư, hiện đang được Sở KH&ĐT thẩm định.

Ông cũng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước cùng ngân hàng thương mại cố gắng kết nối với doanh nghiệp để thúc dòng tiền chảy ra; đồng thời phải hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết các vấn đề thủ tục, thế chấp.

Ông cũng chỉ đạo các cơ quan rút ngắn thủ tục, giúp doanh nghiệp hoàn thuế nhanh hơn; giải quyết khó khăn trong lĩnh vực đăng kiểm, tránh gây ảnh hưởng đến người dân.

Người đứng đầu chính quyền TP.HCM một lần nữa nhấn mạnh về vai trò, trách nhiệm của các sở, ngành trong việc phối hợp, chủ động giải quyết công việc, tháo gỡ các vướng mắc nội tại của TP.

“Khi chưa thực hiện Nghị quyết 98, chỉ với khối lượng công việc hiện tại đã rất khó, rất nhiều việc. Nếu bắt tay thực hiện Nghị quyết 98 với tiến độ, tinh thần này thì không ổn. Chúng ta có cơ chế rồi, không còn nói gì nữa mà phải từ hành động của chúng ta” - Chủ tịch TP.HCM nhấn mạnh.

Ông Phan Văn Mãi cũng yêu cầu cả đội ngũ phải chuẩn bị tâm thế, sự sẵn sàng để thực hiện tốt và hiệu quả các cơ chế trong Nghị quyết 98. Ông yêu cầu mọi sự chuẩn bị phải hoàn tất trong năm nay.

Nhiều chỉ tiêu tăng trưởng khá Giám đốc Sở KH&ĐT TP.HCM Lê Thị Huỳnh Mai đánh giá sáu tháng đầu năm 2023, TP.HCM làm tốt mục tiêu ngăn chặn đà suy thoái, các lĩnh vực kinh tế có mức tăng trưởng khá. Trong đó, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn TP (GRDP) ước tính tăng 3,55% so với cùng kỳ năm 2022. Riêng chín ngành dịch vụ chủ yếu của TP tăng 4,9%; sản xuất công nghiệp của TP từng bước ổn định, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 1,9% so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt trên 561.000 tỉ đồng, tăng 7,1% so với cùng kỳ; tổng thu ngân sách nhà nước ước tính đạt hơn 227.000 tỉ đồng, đạt 48,5% dự toán năm và bằng 93,2% so với cùng kỳ; số doanh nghiệp thành lập mới tăng 7,7%... Dù tình hình đã khởi sắc, Giám đốc Sở KH&ĐT TP Lê Thị Huỳnh Mai nhìn nhận kinh tế của TP.HCM vẫn còn chịu tác động bởi nhiều yếu tố bên trong và bên ngoài khiến đơn hàng sản xuất giảm, hàng hóa tồn kho tăng, kim ngạch xuất nhập khẩu giảm. Do đó, thời gian tới, TP sẽ tập trung hoàn thiện, triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết 98 của Quốc hội, góp phần khơi thông, huy động mọi nguồn lực cho sự phát triển của TP.HCM…

THANH TUYỀN - LÊ THOA