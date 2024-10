Trà xanh và trà đen loại nào tốt cho sức khỏe hơn?

Trà xanh và trà đen có thành phần dinh dưỡng khá giống nhau, vì cả hai đều chứa caffeine, chất chống oxy hóa và các chất dinh dưỡng thực vật quan trọng khác. Đây là một loại đồ uống đơn giản, dễ làm và được nhiều người yêu thích.

Tuy nhiên, trà xanh và trà đen có sự khác biệt chính về dinh dưỡng là do cách chế biến và oxy hóa của chúng.

Trong khi cả trà đen và trà xanh đều chứa lượng polyphenol tương tự nhau , thì các loại flavonoid hoặc chất dinh dưỡng thực vật trong mỗi loại trà lại có sự khác biệt đôi chút.

Cả trà xanh và trà đen đều hầu như không chứa calo và chứa lượng caffeine tương đương nhau. Một cốc trà đen không chứa calo, chỉ chứa một lượng nhỏ natri tự nhiên và chứa 26 miligam caffeine.

Trong khi đó, cùng một tách trà xanh chứa ít hơn 2 calo, một lượng nhỏ protein (0,25 gam) và nhiều caffeine hơn một chút ở mức 29 miligam. Nó cũng chứa một lượng nhỏ vitamin và khoáng chất, bao gồm sắt, magiê, kali, natri, kẽm, mangan, thiamin, riboflavin, niacin và vitamin B-6.

Đặc biệt, trà xanh có nhiều vitamin và khoáng chất hơn trà đen, nhưng lượng của nó tương đối nhỏ.

Nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng các chất dinh dưỡng thực vật trong cả trà xanh và trà đen đều có thể hỗ trợ sức khỏe tim mạch, trao đổi chất. Các nghiên cứu gần đây cho thấy những loại trà này cũng có thể mang lại lợi ích tiềm năng cho các phương pháp điều trị chống lão hóa, chống tiểu đường và chống ung thư.

Những lợi ích chính có thể được ghi nhận là catechin và theaflavin, là những chất dinh dưỡng thực vật mạnh có trong cả hai loại trà.

Trà đen giúp quản lý cân nặng: Một nghiên cứu năm 2016 được công bố trên Molecules cho rằng polyphenol trà đen có thể hiệu quả hơn polyphenol của trà xanh trong việc thúc đẩy giảm cân.

Hỗ trợ chống viêm và bệnh tiểu đường: Một bài đánh giá năm 2019 được công bố trên Tạp chí Khoa học Sức khỏe Quốc tế đã đưa ra những tác dụng có lợi mà trà đen mang lại, lưu ý đến đặc tính chống viêm và hỗ trợ kiểm soát bệnh tiểu đường.

Mặc dù trà xanh cũng có tác dụng chống viêm, nhưng trà đen chứa hàm lượng theaflavin cao hơn , có thể cung cấp khả năng bảo vệ chống oxy hóa mạnh hơn.

Trà xanh giúp phòng ngừa ung thư: Một nghiên cứu năm 2020 được công bố trên Tạp chí Khoa học Phân tử Quốc tế đã khám phá lý do tại sao catechin trong trà xanh lại có tác dụng nổi bật trong việc phòng ngừa ung thư.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng các hợp chất này hoạt động cùng nhau để trung hòa các gốc nitơ và oxy tự do, làm giảm viêm và gây ra cái chết của tế bào ung thư mà không ảnh hưởng đến các tế bào khỏe mạnh.

Các tác dụng của polyphenol trà xanh trong việc ngăn chặn sự phát triển của tế bào ung thư và làm giảm nguy cơ ung thư được tìm thấy trong lĩnh vực ung thư tuyến tiền liệt, tuyến tụy, vú và dạ dày.

Cả hai loại trà đều có lợi ích sức khoẻ tương đương nhau và phù hợp với chế độ ăn uống cân bằng, lành mạnh.