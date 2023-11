Tránh loại thực phẩm này vì nó có thể gây 'sương mù não'

Theo Eat This, Not That 'sương mù não' là thuật ngữ thông thường để mô tả một tập hợp các triệu chứng ảnh hưởng đến nhận thức thần kinh của một người.

'sương mù não' là một tập hợp các triệu chứng ảnh hưởng đến nhận thức thần kinh của một người. Ảnh: Shutterstock.

Dưới đây là một số thực phẩm mà các chuyên gia khuyên nên tránh ăn để não bộ luôn khỏe mạnh.

Thực phẩm siêu chế biến

Thực phẩm siêu chế biến là những mặt hàng thực phẩm đã trải qua nhiều công đoạn chế biến và chứa nhiều thành phần bổ sung.

Những sản phẩm này thường chứa nhiều đường, chất béo không lành mạnh và natri, đồng thời chúng thường chứa chất bảo quản, chất tạo màu và hương liệu nhân tạo.

Phụ gia thực phẩm

Phụ gia thực phẩm là những chất được thêm vào thực phẩm với nhiều mục đích khác nhau, bao gồm kéo dài thời hạn sử dụng và thêm màu sắc hoặc hương vị.

Một số chất phụ gia thực phẩm phổ biến nhất, bao gồm bột ngọt (MSG) và chất làm ngọt nhân tạo như aspartame.

Rượu là thủ phạm chính gây ra sương mù não. Ảnh: Shutterstock.

Rượu bia

Rượu là thủ phạm chính gây ra sương mù não vì ảnh hưởng của nó đối với cả quá trình hydrat hóa và hệ thần kinh trung ương của bạn.

Bạn không chỉ có thể cảm thấy sương mù não khi uống rượu mà còn có thể cảm nhận được tác dụng của nó trong nhiều ngày sau đó. Vì vậy thay vì uống rượu bạn hãy uống một ly mocktail.

Kẹo

Kẹo thường chứa lượng đường cao, có thể dẫn đến lượng đường trong máu tăng đột ngột. Sau những đợt tăng đột biến này có thể dẫn đến lượng đường trong máu giảm xuống, khiến mọi người cảm thấy mệt mỏi, mất tập trung và tinh thần uể oải.

Kẹo thường chứa lượng đường cao. Ảnh: Shutterstock.

Đồ chiên

Thực phẩm chiên chứa nhiều chất béo và muối không lành mạnh, thậm chí ít chất dinh dưỡng.

Thường xuyên tiêu thụ đồ chiên rán có thể làm tăng tình trạng viêm nhiễm trong cơ thể, một yếu tố góp phần gây ra sương mù não.

Xúc xích

Xúc xích chứa nhiều natri và các chất bảo quản khác có thể gây viêm trong cơ thể, từ đó gây ra các triệu chứng sương mù não.

Ngoài ra, những loại thịt này thường chứa hàm lượng chất béo không tốt cho sức khỏe và thường không có các chất dinh dưỡng thiết yếu.

Xúc xích chứa nhiều natri và các chất bảo quản khác có thể gây viêm trong cơ thể. Ảnh: Shutterstock.

Nước soda

Soda có hàm lượng đường cao, có thể dẫn đến lượng đường trong máu tăng đột biến và sau đó giảm mạnh, gây ra cảm giác uể oải, thường liên quan đến chứng sương mù não.

Để giảm thiểu các trường hợp sương mù não và tăng cường sức khỏe tổng thể của não, bạn nên hạn chế uống soda và lựa chọn đồ uống lành mạnh hơn như nước lọc, trà thảo mộc hoặc nước ép trái cây 100%.

Gluten



Gluten có thể kích hoạt phản ứng viêm trong ruột của những người mắc bệnh Celiac hoặc nhạy cảm với gluten không phải celiac, điều này có thể dẫn đến tình trạng viêm toàn thân ảnh hưởng đến nhiều hệ thống cơ thể, bao gồm cả não.

Tình trạng viêm này, cùng với tình trạng kém hấp thu chất dinh dưỡng, có thể dẫn đến tình trạng suy giảm nhận thức thường được gọi là “sương mù não”.

Đồ uống có chứa quá nhiều caffein

Việc tiêu thụ quá mức thường dẫn đến tác dụng ngược lại. Ảnh: Shutterstock.

Nếu bạn uống một lượng nhỏ caffeine có thể nâng cao sự tỉnh táo và tập trung, nhưng việc tiêu thụ quá mức thường dẫn đến tác dụng ngược lại.

Điều này là do mất nước và kích thích quá mức của hệ thần kinh. Việc lạm dụng caffeine có thể dẫn đến mệt mỏi, đau đầu và sương mù não khi tác dụng kích thích mất đi.

Carbohydrate tinh chế



Carbohydrate tinh chế, còn được gọi là carbohydrate đã qua chế biến, là các sản phẩm ngũ cốc đã được biến đổi đáng kể so với trạng thái tự nhiên của chúng.

Ngũ cốc tinh chế cũng có thể góp phần gây ra sương mù não. Giống như đường tinh luyện, những sản phẩm ngũ cốc này đã bị loại bỏ những phần dinh dưỡng nhất, chỉ còn lại nội nhũ giàu tinh bột.

Các loại thực phẩm này không giống như thực phẩm ngũ cốc nguyên hạt và gây ra sự tăng giảm nhanh chóng lượng đường trong máu.

Cơ thể phản ứng với những biến động này bằng cách giải phóng hormone, dẫn đến các triệu chứng thường liên quan đến sương mù não, chẳng hạn như nhầm lẫn, hay quên và khó tập trung.

Thực phẩm tốt nhất cho sức khỏe não bộ sau tuổi 50 (PLO)- Theo Eat Thit, Not That thì ăn cá, trái lựu, cam, rau xanh lá... không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn giúp làm chậm tốc độ suy giảm nhận thức cho não bộ.

PHƯƠNG LÊ (Theo Eat This, Not That)