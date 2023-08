Hạn chế các loại thực phẩm này vì không tốt cho sức khỏe của não bộ

(PLO)- Ăn gà rán, kẹo dẻo, xúc xích... là những thực phẩm không tốt cho sức khỏe não bộ mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể của chúng ta.

Theo Eat This, Not That ăn uống một chế độ giàu chất dinh dưỡng chứa nhiều chất chống oxy hóa, chất béo lành mạnh và vi chất dinh dưỡng có thể giúp hỗ trợ sức khỏe não bộ.

Tuy nhiên, có một số loại thực phẩm không tốt cho sức khỏe não bộ và dưới đây là những thực phẩm đó mà bạn cần hạn chế ăn.

Gà rán

Theo kết quả phân tích tổng hợp được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng lâm sàng Hoa Kỳ cho thấy mối quan hệ giữa việc ăn nhiều thực phẩm chiên rán hơn sẽ tăng nguy cơ mắc các vấn đề về sức khỏe nhận thức.

Kẹo hình gấu dẻo

Bởi món kẹo này được làm từ đường nguyên chất. Mặc dù đường ở dạng glucose cần thiết như một nguồn năng lượng, nhưng tiêu thụ quá nhiều đường có liên quan đến việc suy giảm trí nhớ và tăng nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ.

Vì vậy hãy thay nó bằng các món ăn nhẹ ngọt ngào giàu chất dinh dưỡng hơn như trái cây sẽ tốt cho não bộ.

Cá kiếm

Theo khuyến cáo của các chuyên gia dinh dưỡng mọi người nên tiêu thụ nhiều cá và động vật có vỏ để có lợi cho sức khỏe não bộ vì chúng cung cấp chất béo lành mạnh và choline.

Tuy nhiên, cá kiếm là loài cá lớn và được biết là có xu hướng tích tụ lượng thủy ngân nhiều hơn trong thịt. Mà lượng thủy ngân cao có liên quan đến giảm chức năng nhận thức của chúng ta.

Vì vậy để tốt cho sức khỏe não bộ thay vì ăn cá kiếm thì bạn nên lựa chọn ăn cá cá hồi, cá thu, cá cơm, cá mòi và cá trích với chất béo omega-3 cao hơn nhiều và hàm lượng thủy ngân gây độc cho não rất thấp.

Xúc xích

Nếu bạn tiêu thụ xúc xích thường xuyên có thể tàn phá sức khỏe não bộ của mình, vì vậy bạn nên cân bằng thức ăn này với các thực phẩm hỗ trợ sức khỏe não bộ như cá hồi, quả óc chó và rau xanh.

Một nghiên cứu gần đây được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng Châu Âu cho thấy những người ăn nhiều xúc xích và thịt siêu chế biến cho thấy ảnh hưởng đến chức năng nhận thức khi thực hiện một số xét nghiệm nhất định.

Bởi trong các loại thịt này chứa lượng nitrat có hại cho sức khỏe não bộ. Thêm nữa, ăn các loại thịt siêu chế biến này còn làm tăng nguy cơ mắc các bệnh thoái hóa thần kinh như Alzheimer và Parkinson, cũng như ung thư, bệnh tim mạch và tiểu đường.

Thức ăn nhanh

Đôi khi, không phải thực phẩm bạn đang ăn mà chính những bao bì mới gây ra rủi ro cho sức khỏe. Giấy gói thức ăn nhanh nổi tiếng là có chứa các chất per- và poly-fluoroalkyl (PFAS) hoặc các hóa chất có liên quan đến nhiều tác động tiêu cực đến sức khỏe, bao gồm các tác động tiêu cực đến sức khỏe nhận thức của chúng ta.

PFAS được tìm thấy trong giấy gói bánh hamburger, hộp bánh pizza và các loại bao bì khác có khả năng chống dầu mỡ. Những hóa chất này có thể thấm vào thực phẩm và làm tăng khả năng tiếp xúc với chế độ ăn uống của chúng ta, điều này có thể có tác dụng tiêu cực đối với sức khỏe nhận thức của chúng ta.

Các loại bánh ngọt rán

Những món ăn vặt này thường được làm bằng đường bổ sung, khi tiêu thụ quá mức, dường như có liên quan đến chức năng nhận thức thấp hơn.

Các loại bánh cũng được chiên ngập dầu và được coi là một loại thực phẩm siêu chế biến, cho thấy việc ăn chúng thường xuyên có thể gây bất lợi như thế nào đối với sức khỏe não bộ của bạn.

PHƯƠNG LÊ