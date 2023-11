Triệt phá nhóm làm bằng thạc sĩ, các loại giấy tờ giả cực lớn

(PLO)- Từ vụ dùng giấy tờ giả mua bán xe ô tô ở Hà Tĩnh, công an đã phát hiện, triệt xóa nhóm 23 người làm giấy tờ giả, cung cấp cho nhiều tỉnh, thành.

Ngày 9-11, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố 23 bị can ở nhiều tỉnh, thành về tội làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Trong đó, có bị can Nguyễn Kim Long (SN 1980, trú xã Phú Phong, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh).

Trước đó, tháng 8-2023, Công an Hà Tĩnh phát hiện Long mua bán xe ô tô bán tải nhãn hiệu Chevrolet Colorado 12C-080.36.

Bị can Nguyễn Kim Long.

Kiểm tra các giấy tờ liên quan, công an phát hiện Anh dùng giấy tờ giả để mua, bán xe nên đã bắt giữ Long.

Từ đây, một đường dây sản xuất giấy tờ giả hoạt động với thủ đoạn tinh vi được phát hiện.

Nhóm trên đã dùng phương tiện như máy tính, máy in màu, máy in thẻ nhựa để làm giả loại phôi bằng, chứng chỉ… làm giả cả bằng thạc sĩ.

Từ đầu năm 2023, Lê Minh Luân (38 tuổi, trú phường Phú Thuận, Quận 7), Đinh Tiến Dũng (37 tuổi, trú phường 25, quận Bình Thạnh), Phạm Nhựt Trường (24 tuổi, trú phường Tân Phú, TP Thủ Đức) mua các loại máy móc, công cụ để làm giả con dấu, phôi bằng lái xe, CCCD, giấy đăng ký xe … rồi lôi kéo những người khác cùng tham gia.

Trương Thị Thủy Ngọc.

Luân, Dũng, Trường thông qua Trương Thị Thủy Ngọc (30 tuổi, trú quận 12, TP Hồ Chí Minh) và một số người khác chạy quảng cáo trên các trang website để nhằm tăng mức độ xuất hiện theo thứ tự ưu tiên khi các đối tượng có nhu cầu làm tài liệu, giấy tờ giả tìm kiếm trên công cụ Google.

Quá trình đấu tranh chuyên án cơ quan điều tra đã tạm giữ 23 xe ô tô, 40 điện thoại di động, 10 máy tính, 10 máy in các loại, 3 máy in thẻ nhựa, 3 máy ép nhiệt plastic, 3 máy dập dấu, một máy photo, 239 triệu đồng và hàng trăm con dấu giả, hàng trăm phôi và bằng lái xe, CCCD, giấy đăng ký xe đã làm giả và nhiều nguyên liệu để phục vụ làm giả giấy tờ khác.

Công an đang tiếp tục làm rõ vụ án.

Đắc Lam