Trinh sát kể việc truy bắt kẻ tráo vé số của người phụ nữ khuyết tật ở Đồng Nai

Ngày 27- 9, Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đang lập hồ sơ để xử lý đối với Phạm Ngọc Vinh (52 tuổi, quê Quảng Ngãi) để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kể về quá trình truy bắt Vinh, kẻ tráo hàng trăm tờ vé số của người phụ nữ khuyết tật không chân không tay, Trung tá Ngô Võ Hoài Nhân, Đội trưởng Đội hình sự công an TP Biên Hòa cho biết: Đây là vụ việc được dư luận quan tâm và bức xúc vì nạn nhân là người khuyết tật, yếu thế. Khi nhận chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, Lãnh đạo Công an thành phố Biên Hòa yêu cầu phải nhanh chóng bắt được nghi can. Đội hình sự công an TP Biên Hòa đã huy động tối đa lực lượng vào cuộc.

Các trinh sát hình sự bám theo nghi can (khoanh tròn đỏ) từ TP Biên Hòa đến chợ Lái Thiếu (TP Thuận An, Bình Dương). Ảnh: CSHS.

Các trinh sát nhanh chóng làm việc với bị hại để thu thập thông tin, đặc điểm nghi can, một mũi khác thu thập hình ảnh camera của nhà dân và trên tuyến đường giao thông để tìm dấu vết.

“Khi thu thập được các nguồn tin, chúng tôi xác định nghi can rất chuyên nghiệp nên có sự chuẩn bị rất kỹ để xóa dấu vết trong quá trình lẩn trốn như mặc áo khoác, đeo khẩu trang kín và đặc biệt là tháo biển số xe. Nghi can chọn đi những con hẻm nhỏ để tránh sự phát hiện của lực lượng truy tìm”- Trung tá Nhân kể lại.

Sau khi đánh giá các thông tin đã thu thập, lực lượng hình sự xác định nghi can di chuyển sang hướng tỉnh Bình Dương. Tuy nhiên đến đây dấu vết của kẻ lừa đảo đã mờ.

Các trinh sát cũng bố trí lực lượng chốt chặn ở những điểm giáp danh TP Biên Hòa với tỉnh Bình Dương và đảo trên các tuyến đường để truy tìm với quyết tâm bắt cho bằng được kẻ này.

Hình ảnh các trinh sát thu thập từ camera an ninh của người dân trong quá trình nghi can di chuyển và khi nghi can bị bắt giữ. Ảnh: VH.

"Đúng như nhận định của anh em trong đội, sau hơn một ngày chúng tôi nhận được thông tin của công an địa bàn báo ở khu vực phường Phước Tân vừa xuất hiện một người đàn ông giống như đặc điểm kẻ lừa tráo vé số của người phụ nữ khuyết tật ở ngã tư Vincom. Lập tức trinh sát nhanh chóng đeo bám theo người này"- Đội trưởng Đội hình sự nói thêm.

Trong quá trình đeo bám, nghi can thường xuyên quan sát phía sau. Khi đến chợ Lái Thiêu của TP Thuận An (Bình Dương) nghi phạm đến đại lý vé số cầm xấp vé số để bán thì các trinh sát bắt quả tang.

Bước đầu, nghi can khai tên là Phạm Ngọc Vinh (52 tuổi, quê Quảng Ngãi) thuê trọ ở quận 12 (TP.HCM). Do mê chơi cá độ bóng đá thua tiền lại không có việc làm nên Vinh nợ nần nhiều người. Để có tiền chơi cá độ và trả nợ nên Vinh nảy sinh ý định chiếm đoạt vé số của người tàn tật, người già để bán lại lấy tiền trả nợ.

Sáng 24-9, Vinh đi xe máy SH Mode từ quận 12 mang theo gần 500 tờ vé số đã xổ những ngày trước đó xuống khu vực TP Biên Hòa với mục đích đánh tráo cho những người bán dạo. Khi đến góc đường Dương Tử Giang phát hiện chị Thuận bị tàn tật ngồi xe lăn bán vé số một mình nên Vinh dừng xe bên cạnh hỏi mua 8 vé số và trả tiền.

Lúc này Vinh nhanh tay đã tráo đổi 470 tờ vé số đã xổ mang theo để lấy 522 tờ vé số (mở thưởng ngày 24-9) của chị Thuận sau đó tẩu thoát về bán lại cho một quầy vé số ở TP Thuận An (Bình Dương) được hơn 4,2 triệu đồng. Lúc đầu, nạn nhân khai là bị tráo hơn 800 tờ vé số.

Công an đang tiếp tục điều tra vụ án này.

Lời khai kẻ tráo hàng trăm tờ vé số của 1 người khuyết tật (PLO)- Vinh khai nhận chơi cá độ bóng đá thua tiền nên nợ nần, nảy sinh ý định đi lừa lấy vé số của những người tàn tật, người già để bán lại lấy tiền.

Kẻ tráo hơn 800 tờ vé số của 1 phụ nữ khuyết tật ở Đồng Nai bị bắt (PLO)- Công an đã bắt kẻ lừa đảo, tráo hơn 800 tờ vé số của một phụ nữ khuyết tật không chân, không tay ở Biên Hòa khi kẻ này đang ở Bình Dương.

VŨ HỘI