Truy nã bị can hiếp dâm cô gái 20 tuổi trong nhà nghỉ

(PLO)- Trần Đình Trung, quê huyện Nghi Lộc, Nghệ An bị Công an Hà Nội truy nã với cáo buộc hiếp dâm cô gái 20 tuổi tại một nhà nghỉ ở quận Hoàng Mai.

Ngày 12-7, Công an Hà Nội phát thông báo truy nã Trần Đình Trung, 25 tuổi, quê huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, là bị can trong vụ án hiếp dâm mà Công an quận Hoàng Mai khởi tố điều tra.

Theo cơ quan công an, ngày 12-9-2022, Trung có hành vi hiếp dâm chị H, 20 tuổi, đồng hương Nghệ An, tại một nhà nghỉ ở phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, Cơ quan CSĐT quận Hoàng Mai đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trung về tội hiếp dâm.

Tuy nhiên, Trung bất hợp tác, bỏ trốn khỏi nơi cư trú và ngày 3-7, Cơ quan CSĐT quận Hoàng Mai phát lệnh truy nã.

Công an Hà Nội đề nghị người dân nếu phát hiện đối tượng ở đâu, có thể báo ngay cho Công an quận Hoàng Mai qua số điện thoại: 090.927.0186, cơ quan công an nơi gần nhất hoặc tổng đài 113.

Công an cũng yêu cầu đối tượng bị truy nã ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

PHI HÙNG