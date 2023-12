(PLO)- Xác định nghi phạm cướp tiền nhân viên cây xăng bỏ trốn khỏi nơi cư trú, Công an huyện Tiên Phước, Quảng Nam ra quyết định truy nã đặc biệt.

Ngày 1-12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tiên Phước, Quảng Nam ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Vũ Viết Hải (41 tuổi, ngụ thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam) về tội cướp tài sản.

Công an huyện Tiên Phước ra quyết định truy nã đặc biệt đối với nghi phạm cướp tiền nhân viên cây xăng. Ảnh: TN

Trước đó, 30-11, Cơ quan CSĐT Công an huyện đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Hải về tội danh trên.

Qua xác minh, cảnh sát xác định Hải đã bỏ trốn khỏi nơi cứ trú nên ra quyết định truy nã.

Theo Công an huyện, Hải từng có hai tiền án. Trước khi thực hiện vụ cướp tiền nhân viên cây xăng Tiên Cảnh ngày 26-11, Hải không có việc làm ổn định.

Như PLO thông tin, camera an ninh ghi lại, lúc 19 giờ 42 phút ngày 26-11, một người đàn ông đi xe máy sẫm màu, mặc áo mưa màu xanh lá cây đến đổ xăng tại cây xăng Tiên Cảnh.

Quyết định truy nã đặc biệt đối với nghi phạm cướp tiền nhân viên cây xăng. Ảnh: CA

Khi nam nhân viên cây xăng đổ xăng vào xe máy, kẻ cướp vòng ra phía sau lưng quan sát. Khi thấy vắng người, kẻ cướp rút lưỡi liềm từ trong người ra kề vào cổ nhân viên cây xăng.

Kẻ cướp khống chế, yêu cầu nhân viên cây xăng đưa tiền, lục soát trước khi rời đi.

Được biết, số tiền Hải cướp của nhân viên cây xăng là hơn 15 triệu đồng.

THANH NHẬT