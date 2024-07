Truy tìm tung tích người đàn ông có bốn răng cửa hàm trên bọc sứ 06/07/2024 17:54

Ngày 6-7, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa cho biết đã ra thông báo truy tìm tung tích, lai lịch nạn nhân liên quan thi thể người đàn ông vừa được phát hiện trên địa bàn.

Theo đó, ngày 5-7, người dân phát hiện một thi thể tại khu vực đất rừng thuộc Công ty CP Hoàn Cầu, phường Ninh Diêm, thị xã Ninh Hòa.

Thi thể nạn nhân đang phân hủy. Ảnh: CA

Nhận tin báo, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Ninh Hòa có mặt tại hiện trường và xác định thi thể là nam giới.

Nạn nhân có đặc điểm tuổi từ 30-35, cao khoảng 1,6 m, mặc áo loại vải jean, màu xanh, tóc ngắn; bốn răng cửa hàm trên bọc sứ, hàm dưới có răng số ba bên trái mọc lệch. Thi thể đang trong tình trạng phân hủy nặng.

Công an thị xã Ninh Hòa thông báo ai biết thông tin liên quan, đề nghị báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an thị xã Ninh Hòa qua địa chỉ tổ dân phố số 17, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, số điện thoại 0933838113; gặp điều tra viên Dương Anh Tuấn hoặc cơ quan công an gần nhất.