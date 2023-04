Truy tố cựu thứ trưởng Tô Anh Dũng và 53 bị can vụ ‘chuyến bay giải cứu’

(PLO)- VKSND Tối cao truy tố cựu thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng tội nhận hối lộ theo khoản 4 Điều 354 BLHS với khung hình phạt tù 20 năm, chung thân hoặc tử hình.

Ngày 19-4, VKSND Tối cao tống đạt cáo trạng vụ án “chuyến bay giải cứu”, truy tố 54 bị can về các tội đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Cựu thứ trưởng Bộ Ngoại giao nhận hối lộ 37 lần

Cáo trạng kết luận khi dịch COVID-19 bùng phát và diễn biến phức tạp, Chính phủ giao Văn phòng Chính phủ, tổ công tác của một số bộ, ngành và địa phương thực hiện quy trình cấp phép chuyến bay đưa công dân về Việt Nam và cho chủ trương cách ly.

Trong quá trình cấp phép các chuyến bay, phê duyệt cách ly tại địa phương và giải quyết vụ án, từ tháng 9-2020 đến tháng 12-2022, 25 cá nhân đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nhiệm vụ được giao, nhận hối lộ 164,8 tỉ đồng và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ gây thiệt hại hơn 10,4 tỉ đồng.

Trong vụ án có 18 bị can bị VKS truy tố về tội nhận hối lộ theo khoản 4 Điều 354 BLHS với khung hình phạt tù 20 năm, chung thân hoặc tử hình. Trong đó có cựu thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng (bị cáo buộc đã nhận hối lộ 37 lần, tổng số 21,5 tỉ đồng, trong khoảng từ tháng 12-2020 đến tháng 1-2022), cựu cục trưởng Cục Lãnh sự Nguyễn Thị Hương Lan, cựu phó chủ tịch TP Hà Nội Chử Xuân Dũng, cựu phó chủ tịch tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân…

Đại diện doanh nghiệp đã đưa hối lộ 226,7 tỉ đồng

Cáo trạng cũng kết luận có 23 cá nhân là đại diện doanh nghiệp đã đưa hối lộ 226,7 tỉ đồng; bốn cá nhân môi giới hối lộ 74,4 tỉ đồng và lừa đảo chiếm đoạt số tiền 24,5 tỉ đồng.

Trong đó, bị can Nguyễn Thị Thanh Hằng (nguyên phó tổng giám đốc Công ty Bluesky) và Lê Hồng Sơn (nguyên tổng giám đốc Công ty Bluesky) đã có hành vi đưa hối lộ để “chạy” giấy phép chuyến bay và “chạy” không bị xử lý hình sự.

Cụ thể, Hằng đề xuất với Sơn dùng các pháp nhân gồm BlueSky, BlueTrip, TravelSky liên kết với một số doanh nghiệp để đưa công dân về nước. Kết quả, nhóm công ty của Sơn, Hằng được cấp phép thực hiện 109 chuyến bay.

Cáo trạng xác định từ tháng 11-2020 đến tháng 12-2021, Sơn và Hằng đã trực tiếp hoặc thông qua mối quan hệ cá nhân đưa hối lộ 63 lần, tổng cộng 38,5 tỉ đồng cho 12 người và một số cá nhân có thẩm quyền.

Tới giai đoạn vụ án đang được điều tra, Sơn và Hằng bàn bạc, sau đó Hằng đến nhà Nguyễn Anh Tuấn (phó giám đốc Công an TP Hà Nội) nhờ tìm người giúp Hằng và Sơn không bị xử lý hình sự.

Do có quen biết với Hoàng Văn Hưng (trưởng Phòng 5 Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an), Nguyễn Anh Tuấn nhận lời và sắp xếp cho Hằng gặp Hoàng Văn Hưng nhiều lần tại nhà Tuấn.

Trong những lần gặp này, Hưng hướng dẫn Hằng cách khai báo với cơ quan điều tra và hứa sẽ tác động các cơ quan chức năng ủng hộ việc không xử lý hình sự đối với Sơn.

Tổng cộng, Hằng đưa cho Nguyễn Anh Tuấn 2,65 triệu USD, tương đương 61,6 tỉ đồng (13 lần).

Như vậy, trong cả hai giai đoạn, từ tháng 11-2020 đến tháng 12-2022, Hằng và Sơn đã đưa hối lộ 76 lần với số tiền hơn 100 tỉ đồng.

Với hành vi này, Hằng và Sơn cùng bị truy tố tội đưa hối lộ theo điểm a khoản 4 Điều 364 BLHS với khung hình phạt 12-20 năm tù.

10 bị can bị cáo buộc nhận hối lộ nhiều nhất 1. Phạm Trung Kiên, cựu thư ký thứ trưởng Bộ Y tế, từ tháng 9-2020 đến tháng 1-2022 đã nhận hối lộ 253 lần với tổng số 42,6 tỉ đồng. 2. Vũ Anh Tuấn, cựu phó trưởng phòng Tham mưu Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an, từ tháng 6-2021 đến tháng 1-2022 đã nhận hối lộ 49 lần với tổng số 27,3 tỉ đồng. 3. Nguyễn Thị Hương Lan, cựu cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao, từ tháng 12-2020 đến tháng 1-2022 đã nhận hối lộ 32 lần với tổng số 25 tỉ đồng. 4. Tô Anh Dũng, cựu thứ trưởng Bộ Ngoại giao, từ tháng 12-2020 đến tháng 1-2022 đã nhận hối lộ 37 lần với tổng số 21,5 tỉ đồng. 5. Đỗ Hoàng Tùng, cựu phó cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao, từ tháng 11-2020 đến tháng 12-2021 đã nhận hối lộ 38 lần với tổng số 12,2 tỉ đồng. 6. Vũ Sỹ Cường, cựu cán bộ phòng Tham mưu Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an, từ tháng 6 đến tháng 12-2021 đã nhận hối lộ bảy lần với tổng số 9,3 tỉ đồng. 7. Trần Văn Dự, cựu phó cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an, đã nhận hối lộ 7,6 tỉ đồng. 8. Trần Văn Tân, cựu phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, từ ngày 20-5 đến 31-12-2021 đã nhận hối lộ chín lần với tổng số 5 tỉ đồng. 9. Nguyễn Quang Linh, cựu trợ lý phó thủ tướng, từ tháng 3 đến tháng 4-2021 đã nhận hối lộ năm lần với tổng số 4,2 tỉ đồng. 10. Nguyễn Tiến Thân, cựu chuyên viên Vụ Quan hệ quốc tế Văn phòng Chính phủ, từ tháng 11-2020 đến tháng 4-2021 đã nhận hối lộ tám lần với tổng số 3,6 tỉ đồng.

BÙI TRANG