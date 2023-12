Từ bộ quần áo số 99, bắt kẻ trộm xe và hàng hóa của shipper ở Củ Chi

(PLO)- Công an huyện Củ Chi đã bắt nghi phạm trộm xe, hàng hóa khiến nam shipper phải chạy bộ đuổi theo với tiếng la nhói lòng.

Ngày 1-12, Công an huyện Củ Chi, TP.HCM lập hồ sơ, lấy lời khai với Nguyễn Minh Tuấn (39 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) để điều tra về vụ trộm cắp tài sản của nam shipper trên địa bàn.

Nạn nhân là anh MVP (36 tuổi, ngụ xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi).

Tuấn tại cơ quan điều tra. Ảnh: HT

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin, clip về việc nam shipper bị người đàn ông trộm cả chiếc xe máy và hàng hóa. Nạn nhân đuổi theo khoảng 150 mét với “tiếng la nhói lòng”.

Sau khi tiếp nhận thông tin từ bị hại, Công an huyện Củ Chi đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, truy xét. Cùng thời điểm này, một số người dân ở xã Tân Thông Hội cũng phát hiện người đàn ông có trang phục, dáng vẻ như của nghi phạm nên trình báo công an.

Trước đó, Tuấn tiếp cận, lấy xe của nam shipper khiến nạn nhân đuổi theo, la trong vô vọng. Ảnh cắt từ clip

Công an huyện Củ Chi nhanh chóng tới khu vực, làm việc với và xác định đây là Tuấn. Tuy nhiên, người này tỏ ra có kinh nghiệm, thái độ bất hợp tác, nói thời điểm xảy ra vụ việc mình đang ở nhà để sửa xe.

Tuy nhiên, từ bộ quần áo phơi ngay trước cửa đã tố cáo chính anh ta. Đây chính là chiếc áo màu đỏ với số 99 trước ngực và chiếc quần ngắn, in hoa văn, đôi dép… Với những hình ảnh và thông tin không thể chối cãi, Tuấn đã cúi đầu nhận tội.

Công an sau đó xác định nơi ở của Tuấn và lấy lời khai, làm rõ. Ảnh: HT

Theo đó, Tuấn không có chỗ ở ổn định, sống lang bạt và nghiện ma túy. Sau khi trộm chiếc xe máy của anh P, Tuấn chạy đến một khu vực giáp ranh và bán cả xe lẫn hàng cho một đối tượng chưa rõ lai lịch với số tiền khoảng 1,5 triệu đồng.

Tiền sau đó Tuấn “nướng” vào ma túy.

Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra, truy xét.

Công an cũng phát hiện bộ quần áo, Tuấn sử dụng khi đi trộm đang phơi trước nơi ở. Ảnh: HT

Trước đó, như đã đưa tin, đầu giờ chiều ngày 29-11, anh P đang dừng xe trước căn nhà trên đường Phạm Văn Chèo, thị trấn Củ Chi để lấy hàng đi giao.

Khi vào bên trong chờ lấy hàng thì Tuấn tiếp cận, lấy đi chiếc xe cùng toàn bộ 34 đơn hàng trên xe của anh P. Nạn nhân phát hiện, đuổi theo và la cướp cướp nhưng bất thành.

Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy nghi phạm mặc chiếc quần ngắn in hoa văn và áo thun màu đỏ, trước ngực có in số 99.

Anh P cho biết, số hàng hóa trị giá từ 7 đến 10 triệu đồng, riêng chiếc xe mua đã lâu giá 24 triệu đồng.

Nguyễn Tân