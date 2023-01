Video: Mỹ theo dõi tàu Nga ngoài khơi Hawaii, nghi đang thu thập thông tin tình báo

(PLO)- Lực lượng tuần duyên Mỹ cho biết họ đã theo dõi một con tàu của Nga hoạt động ngoài khơi Hawaii, cho rằng con tàu đang thu thập thông tin tình báo.

Trong thông báo ngày 18-1, Lực lượng tuần duyên Mỹ (USCG) ở Hawaii và Thái Bình Dương cho biết đơn vị này đã theo dõi một tàu của Nga được cho là đang thập thu thông tin tình báo ở vùng biển ngoài khơi Hawaii, theo đài CNN.

Đi kèm với thông báo trên, USCG cũng công bố video về cảnh con tàu đang hoạt động.

“Trong những tuần qua, USCG liên tục theo dõi một con tàu Nga, được cho là tàu thu thập thông tin tình báo, ở ngoài khơi quần đảo Hawaii” - thông báo nêu rõ.

Thông báo cũng lưu ý tình hình ở đó không có gì bất thường và USCG đang theo dõi con tàu sát sao.

“USCG hiện đang theo dõi con tàu Nga hoạt động xung quanh Hawaii. Là một phần trong hoạt động thường ngày, chúng tôi theo dõi tất cả các tàu trong khu vực Thái Bình Dương thông qua các thiết bị trên mặt đất và trên không cũng như năng lực chung của đơn vị” - Trung tá Dave Milne, trưởng phòng phụ trách các vấn đề đối ngoại USCG, cho biết.

Thông báo cũng nói rằng USCG “tiếp tục phối hợp với các đơn vị khác trong Bộ Quốc phòng, cung cấp thông tin cập nhật về các hoạt động và chuyển động của tàu nước ngoài và đáp ứng sự hiện diện để khuyến khích các quy tắc hàng hải quốc tế”.

Ngoài ra, thông báo còn cho biết mặc dù các tàu quân sự nước ngoài có thể di chuyển tự do qua vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Mỹ theo tập quán quốc tế nhưng USCG thường phát hiện nhiều tàu quân sự treo cờ nước ngoài hoạt động trong khu vực phản ứng của lực lượng này.

Nga chưa phản hồi về thông tin trên.

Đây không phải là lần đầu tiên một tàu bị nghi là tàu do thám của Nga hoạt động ở ngoài khơi nước Mỹ. Vào năm 2019, tàu do thám Viktor Leonov của Nga đã di chuyển ở vùng biển ngoài khơi bang South Carolina và Florida. Theo hai quan chức Mỹ, con tàu hoạt động "theo cách thức không an toàn” khi không sử dụng đèn tín hiệu trong thời tiết xấu cũng như không phản hồi với nỗ lực liên lạc của các tàu thương mại gần đó.

Tàu Nga, Trung Quốc hướng về biển Hoa Đông chuẩn bị tập trận (PLO)- Theo thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga, nước này và Trung Quốc sắp có cuộc tập trận hải quân chung trên biển Hoa Đông.

VĨNH KHANG