Vụ 3 công nhân ngạt khí ở Lai Châu: Bắt chỉ huy trưởng công trình 16/07/2024 19:54

(PLO)- Diễn biến mới nhất vụ 3 công nhân ngạt khí tử vong tại hầm thủy điện ở Lai Châu, cơ quan công an đã bắt tạm giam chỉ huy trưởng công trình...

Ngày 16-7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Văn Duẩn (38 tuổi, ngụ tỉnh Thanh Hóa), Chỉ huy trưởng công trình hầm dẫn nước thủy điện Nậm Cuổi 1 để điều tra hành vi vi phạm quy định về an toàn lao động.

Duẩn được bổ nhiệm làm Chỉ huy trưởng từ tháng 2-2023.

Cơ quan CSĐT công bố các quyết định và lệnh bắt tạm giam bị can Lê Văn Duẩn. Ảnh CA

Trong quá trình thi công, Duẩn đã có nhiều sai phạm trong thực hiện quy định đảm bảo an toàn lao động trong thi công công trình, hậu quả làm 3 công nhân ngạt khí, tử vong.

Trước khi xảy ra vụ tai nạn, ngày 9-7, tại công trình này đã xảy ra việc một công nhân bị ngất do ngộ độc khí, phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Phong Thổ.

Sau khi công an khởi tố vụ án, đến nay thì thực hiện việc bắt tạm giam Lê Văn Duẩn và đang điều tra mở rộng vụ án.