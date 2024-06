Vụ bắt 2,5 tấn vảy tê tê trị giá 12 tỉ đồng: 2 người lãnh án tù 26/06/2024 19:29

Ngày 26-6, TAND tỉnh Nghệ An xử sơ thẩm, tuyên phạt Lê Văn Sáng 8 năm tù, Phạm Đình Hiếu 7 năm tù về tội vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới và tội vận chuyển hàng cấm.

Sáng và Hiếu cùng tang vật lúc bị bắt giữ.

Bị cáo Sáng (38 tuổi), trú xã Thanh Đồng, Thanh Chương, Nghệ An; Hiếu (20 tuổi), trú xã Đô Thành, Yên Thành, Nghệ An.

Trước khi thực hiện hành vi phạm tội Hiếu và Sáng đều làm thuê cho Nguyễn Trọng Thái (34 tuổi, là anh rể của Hiếu).

Đến giữa tháng 8-2023, Thái chỉ đạo Hiếu và Sáng sang Lào, chở gỗ trắc, vảy tê tê về Việt Nam.

Sáng 15-8-2023, Sáng và Hiếu điều khiển xe mang biển kiểm soát 37H- 020.47 kéo theo rơ-moóc đi sang nước Lào. Sau khi sang đến địa phận nước Lào, cả Hiếu và Sáng đi đến kho hàng của người đàn ông mang quốc tịch Lào theo sự hướng dẫn của Thái để bốc hàng vào xe tải.

Hai bị cáo Hiếu và Sáng tại phiên toà sơ thẩm.

Biết là hàng cấm nên Hiếu cùng Sáng xếp hàng vào “hầm bí mật” đã tự chế trước đó của rơ-moóc và được đậy tấm kim loại để che giấu. Quá trình làm thủ tục thông quan để vào Việt Nam, Hiếu khai báo “xe không chở gì”. Đến sáng 18-8, khi Hiếu và Sáng điều khiển xe lưu thông qua địa bàn xã Hưng Thông (huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) thì bị cơ quan chức năng kiểm tra. Công an tỉnh Nghệ An kiểm tra, phát hiện và thu giữ 29 thanh gỗ trắc khối lượng hơn 2.000m3 cùng 63 bao tải chứa hơn 2,5 tấn vảy tê tê.

Sau khi Hiếu và Sáng bị bắt giữ, Thái liền bỏ trốn khỏi địa phương và đang bị truy nã. Số gỗ trắc nói trên có giá trị 600 triệu đồng, 2,5 tấn vảy tê tê có giá trị hơn 12 tỉ đồng.

Tại phiên tòa, Sáng và Hiếu đều thành khẩn khai báo, thể hiện ăn năn hối cải nhưng cho rằng là người làm thuê, thực hiện việc vận chuyển trái phép lô hàng hóa nói trên theo sự chỉ đạo của Thái. Đối với Thái đang bị truy nã và cơ quan điều tra đã tách thành một vụ án khác để lúc nào bắt được sẽ xử lý sau.