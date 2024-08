Vụ 'mất xe tải' sau khi bị quản lý thị trường niêm phong: Phát hiện nhiều hàng hóa không có hóa đơn 30/08/2024 13:44

Ngày 30-8, thông tin từ Cục Quản lý thị trường tỉnh Kon Tum, cho biết đã tiến hành khám phương tiện đối với xe tải 47H-004.50 trong vụ “báo mất xe tải sau khi bị niêm phong xe”.

Kết quả phát hiện nhiều hàng hóa nước ngoài có giá trị hơn 300 triệu đồng chưa có hóa đơn chứng từ.

Lực lượng chức năng tiến hành khám xe tải 47H-004.50 sau vụ báo mất xe tải. Ảnh: QLTT.

Cụ thể, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1 thuộc Cục QLTT tỉnh Kon Tum phối hợp với Đội 4, Phòng Cảnh sát Kinh tế tiến hành khám phương tiện vận tải theo thủ tục hành chính đối với xe tải BKS 47H-004.50.

Lực lượng chức năng phát hiện rất nhiều hàng hoá có nguồn gốc từ nước ngoài chưa có hoá đơn chứng từ để chứng minh tính hợp pháp của hàng hoá.

Các hàng hóa có dấu hiệu vi phạm bao gồm: thực phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, ghế mát-xa, máy chụp cộng hưởng từ... tổng trị giá hàng hoá ước tính hơn 300 triệu đồng.

Trong phương tiện còn vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật xen lẫn với hàng hóa là thực phẩm, có nguy cơ gây mất an toàn thực phẩm, ảnh hưởng đến sức khỏe.

Các lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành xác minh, làm rõ.

Như PLO đưa tin, khoảng 22 giờ ngày 26-8, xe 47H-004.05 chở hàng trên quốc lộ 14 hướng Hà Nội vào Đắk Lắk, đến đoạn đường tránh TP Kon Tum thì bị lực lượng CSGT (Công an tỉnh Kon Tum) yêu cầu dừng xe, kiểm tra giấy tờ và Đội QLTT số 1 yêu cầu khám xe.

Xe tải 47H-004.05 bị niêm phong. Ảnh: NT.

Tài xế Nguyễn Nhật Trường (28 tuổi, lái xe 47H-004.05, ngụ tỉnh Đắk Lắk), cho rằng lực lượng chức năng tiến hành khám xe nhưng không cho xem quyết định khám xe và nói rõ lý do vi phạm là gì. Do đó, ông Trường cùng lái xe Nguyễn Đức Thăng gỡ giấy niêm phong trên xe.

Ngay sau đó, lực lượng CSGT và Công an 113 khống chế đưa về phường Ngô Mây làm việc. Tại đây, Công an phường xác định không vi phạm nên cho về. Khi quay lại hiện trường, phát hiện xe tải đã không còn nên trình báo cơ quan công an mất xe tải.

Đồng thời, ông Trường làm đơn gửi Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum và Tổng Cục Quản lý thị trường để tố cáo lực lượng chức năng thực hiện việc khám xe, di chuyển xe và bắt giữ người trái quy định.