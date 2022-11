WHO: Ít nhất 2 triệu người Ukraine sẽ di tản vào mùa đông này

(PLO)- Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới tại châu Âu - ông Hans Kluge dự đoán 2-3 triệu người Ukraine sẽ di tản do xung đột đe dọa tính mạng và sức khỏe tâm thần của họ.

Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại châu Âu - ông Hans Kluge ngày 21-11 cảnh báo mùa đông năm nay có thể “đe dọa tính mạng” đối với hàng triệu người Ukraine do khủng hoảng năng lượng và các vấn đề sức khỏe, trang web của WHO đưa tin.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở thủ đô Kiev (Ukraine), ông Kluge cho biết: “Dự kiến ​​sẽ có thêm 2-3 triệu người Ukraine rời bỏ nhà cửa để tìm kiếm sự ấm áp và an toàn” khi mùa đông đến vì “các cuộc tấn công liên tục và cơ sở hạ tầng năng lượng và y tế”.

"Họ sẽ phải đối mặt những thách thức đặc biệt về sức khỏe, chẳng hạn như các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp như COVID-19, viêm phổi và cúm, cũng như bệnh bạch hầu và sởi ở những nhóm dân số chưa được tiêm phòng” - ông nói thêm.

Ông Kluge dự đoán rằng những người chọn ở lại đất nước buộc phải tìm “các phương pháp sưởi ấm thay thế” bằng than, củi hoặc sử dụng máy phát điện chạy bằng dầu diesel, lò sưởi điện. Ông cảnh cáo những cách làm này tiềm ẩn rủi ro về sức khỏe.

Theo ông, các hình thức sưởi ấm trên sẽ khiến trẻ em, người già và những người mắc bệnh hô hấp và tim mạch phải tiếp xúc với các chất độc hại, cũng như gây bỏng và thương tích.

Ngoài ra, ông Kluge cũng cho rằng việc xung đột Nga-Ukraine kéo dài đến tháng thứ 9 khiến sức khỏe tinh thần của người Ukraine tổn hại nặng nề.

“Khoảng 10 triệu người có nguy cơ mắc các bệnh về tâm thần như căng thẳng cấp tính, lo lắng, trầm cảm, sử dụng chất kích thích và rối loạn căng thẳng sau chấn thương” - ông cho biết.

Tôi khẩn thiết kêu gọi thành lập một hành lang y tế nhân đạo ở tất cả các khu vực mới được tái chiếm và chiếm đóng. WHO và các đối tác đã sẵn sàng làm việc ngay khi có thông báo.

Theo số liệu mới nhất của Liên Hợp Quốc, hơn 7,8 triệu người tị nạn từ Ukraine đã di cư sang châu Âu từ khi xung đột nổ ra. Khoảng 4,7 triệu người trong số họ đã được đăng ký chương trình Bảo vệ tạm thời hoặc các chương trình khác trên khắp Liên minh châu Âu.

THẢO VY