Cháu bé bị bỏ rơi trước căn nhà hoang tại phường Trường Thọ đang được các bảo mẫu là cán bộ, nhân viên UBND phường Trường Thọ chăm sóc, hi vọng cháu sớm tìm được cha mẹ ruột.



Cháu bé bị bỏ rơi rất kháu khỉnh đang được UBND phường Trường Thọ tìm cha mẹ. Ảnh: TS

Bảo mẫu là cán bộ phường

Có mặt tại trụ sở UBND phường Trường Thọ, TP Thủ Đức, TP.HCM, chúng tôi chứng kiến bà Ngô Thị Kim Ngân và các cán bộ, nhân viên của UBND phường đang thay nhau chăm sóc chu đáo cho bé trai bị bỏ rơi vừa được đưa về đây.

Tính đến ngày 13-9, cháu bé vừa tròn 7 ngày tuổi. Theo quan sát, cháu bé khoẻ mạnh, mũi cao, kháu khỉnh và hay cười.

Vừa cầm bình sữa cho cháu bú, bà Tạ Thị Hoà - nhân viên UBND phường vừa nói: “Vid ngoan quá, uống sữa rồi sẽ mau tìm được ba mẹ thôi nha”. Câu nói của bà Hoà khiến chúng tôi nghe được cũng xót lòng và hi vọng cháu sớm được tìm được ba mẹ ruột như lời bà Hoà.



Bà Tạ Thị Hoà, nhân viên UBND phường đang chơi đùa với cháu. Ảnh: TS

Theo bà Hoà, Vid là cái tên tạm thời mà mọi người gọi vì cháu bé được tìm thấy trong mùa đại dịch COVID-19. Vừa dứt lời, bà Hoà vừa nhẹ nhàng bồng cháu lên vừa làm khẩu hình miệng đùa với cháu và nói tiếp: “Vid đẹp trai quá, hôm nay mọi người tới để đưa tin tìm mẹ cho Vid nè”.

Trong khoảng thời gian có mặt tại đây, chúng tôi chứng kiến Vid rất ngoan, không khóc mà luôn hé môi cười. “Từ khi đón cháu bé về, ban đêm tôi cùng với chị Ngân ngủ lại phường để chăm sóc cháu, sáng ra bế cháu ra phơi nắng và tắm cho cháu, cháu ngoan và dễ lắm. Đồ dùng thì mạnh thường quân cũng tới cho và phường cũng mua thêm cho bé” - bà Hoà nói thêm.

Bà Ngô Thị Kim Ngân - cán bộ phụ trách trẻ em UBND phường, cho biết sau khi tiếp nhận thông tin từ phía công an phường, cán bộ phường đã đến đón cháu bé về rồi vừa làm việc vừa thay nhau chăm sóc cháu. “Mình đón cháu về Trạm y tế phường để kiểm tra sức khoẻ, xét nghiệm COVID-19 đầy đủ, cháu bé khoẻ mạnh và rất hay cười với mọi người” - bà Ngân nói.



Cháu bé được tạm gọi với tên Vid và rất dễ thương. Ảnh: TS

Cũng theo bà Ngân, tạm thời trong thời gian tìm cha mẹ của cháu, cán bộ và nhân viên UB phường sẽ chăm sóc cháu và ra thông báo niêm yết trong 7 ngày. “Nếu kết thúc thông báo 7 ngày mà không có người thân nhận nuôi và không có gia đình nào nhận nuôi thì phường sẽ làm hồ sơ chuyển lên TP Thủ Đức để làm thủ tục đưa trẻ vào trung tâm nuôi dưỡng” - bà Ngân cho biết thêm.

Cháu bé được tìm thấy trong cơn mưa

Trước đó, vào chiều ngày 10-9, một người dân lưu thông trên đường số 2, phường Trường Thọ nghe thấy tiếng trẻ em khóc tại khu nhà hoang nên đến trình báo với chốt kiểm soát dịch gần đó.

Lúc này, em Khổng Tường Đông Hậu, sinh viên Trường Đại học Cảnh sát nhân dân được điều động để tăng cường thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Công an phường Trường Thọ nhanh chóng đi xe máy đến.



Cháu sau khi được Hậu phát hiện hiện đang có sức khoẻ ổn định, khấu khỉnh. Ảnh: TS

Qua một hồi quan sát, Hậu thấy trước một căn nhà hoang có một cái giỏ nhựa. “lúc đó trời mưa rất to, tôi thấy bên ngoài giỏ rất kín nên tôi nghĩ đồ trẻ em hay là bỉm sữa gì đó thôi nhưng khi mở bên trong thì thấy cháu bé, tôi rất chua xót” - Hậu nói.

Hậu cũng nói thêm: Trời mưa rất to, mình trực ở chốt còn thấy lạnh thì đứa bé sao chịu nổi, với lại cháu bé được bọc trong giỏ kín tại căn nhà hoang và nếu không phát hiện kịp thời thì đêm xuống không biết sẽ có chuyện gì sẽ xảy ra.

Cũng theo Hậu, sau đó Hậu nhanh chóng nhờ người pha sữa, dùng khăn nhẹ nhàng lau khô nước mưa cho cháu rồi báo về trực ban Công an phường. Công an phường Trường Thọ, cho biết sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường đã phối hợp cùng UBND phường đưa cháu bé đi kiểm tra sức khoẻ và chăm sóc, đồng thời phối hợp đăng thông tin tìm cha mẹ ruột cho cháu bé.

UBND phường Trường Thọ thông báo ai là ba mẹ cháu bé thì liên hệ UBND phường để được giải quyết, hoặc liên hệ trực tiếp với bà Ngô Thị Kim Ngân theo SĐT 0779.953.938 để được hướng dẫn. Trước đó, cách đây khoảng 2 tháng, UBND phường Trường Thọ cũng đã phát hiện một bé trai khoảng 5 ngày tuổi bị bỏ rơi, sau khi đăng tải thông tin thì ba mẹ của bé đã đến đón về chăm sóc.