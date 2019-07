Ngày hội STEME thu hút hàng ngàn bạn trẻ yêu công nghệ

Ngoài cuộc thi Think Eco, các hoạt động bên lề như cuộc thi Act Inno, hội thảo “Future Ready with VinUni”, workshop “Kỹ năng công dân toàn cầu”, game Rung Chuông Vàng... thu hút sự tham gia nhiệt tình của các bạn trẻ. Hội thảo “Future Ready with VinUni” được xem như một cầu nối để trả lời các câu hỏi “hóc búa” với các học sinh và cha mẹ, thầy cô trong thời điểm hết sức quan trọng của mỗi học sinh THPT. Câu hỏi sẽ xoay quanh các vấn đề mấu chốt như: Ngành học nào sẽ tạo nên xu hướng của tương lai, có nhiều công việc và sự nghiệp tốt? Nếu thực sự có khát vọng và năng lực, người trẻ nên khởi nghiệp sớm hay nên tiếp tục làm thuê? Nhà đầu tư chọn dự án khởi nghiệp như thế nào?... Khách mời của buổi giao lưu là các gương mặt nổi tiếng như “Shark” Thái Vân Linh (Giám đốc Công ty Cổ phần Vingroup Ventures), Tiến sĩ Bùi Hải Hưng (Viện trưởng Viện Nghiên cứu Trí tuệ nhân tạo - VinAI Research) và Giáo sư Rohit Verma (Hiệu trưởng đầu tiên của VinUni).