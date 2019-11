Vụ giáo trình in 'đường lưỡi bò': Bộ GD&ĐT lên tiếng

Trước sự việc Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội sử dụng giáo trình Đọc sơ cấp 1 "Developing Chinese" có bản đồ in hình 'đường lưỡi bò', Bộ GD&ĐT đã có công văn yêu cầu trường này rà soát, báo cáo sử dụng giáo trình theo quy định của pháp luật.



Theo quy định của Luật Giáo dục đại học thì hiệu trưởng cơ sở giáo dục đại học tổ chức biên soạn hoặc lựa chọn, duyệt giáo trình giáo dục đại học để sử dụng làm tài liệu giảng dạy, học tập trong cơ sở giáo dục đại học trên cơ sở thẩm định của Hội đồng thẩm định giáo trình do hiệu trưởng cơ sở giáo dục đại học thành lập" (điểm c, Khoản 2 Điều 36). Bộ GD&ĐT đã ban hành thông tư số 04/2011/TT-BGDĐT ngày 28/01/2011 quy định việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình giáo dục đại học.



Cuốn giáo trình có in bản đồ "đường lưỡi bò" phi pháp. Ảnh: TIỀN PHONG



Căn cứ vào các quy định trên, Bộ GD&ĐT yêu cầu Trường Đại học Kinh doanh và công nghệ Hà Nội dừng ngay việc sử dụng, lưu hành tài liệu. Khẩn trương thu hồi các giáo trình, tài liệu có nội dung ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh quốc gia. Tổ chức rà soát lại toàn bộ quy trình lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình đang được sử dụng, lưu hành tại trường, đảm bảo tất cả giáo trình sử dụng phải đáp ứng đúng quy định, báo cáo về Bộ trước ngày 5-11-2019.

Bộ cũng yêu cầu trường khẩn trương làm rõ sai phạm của các cá nhân, đơn vị có liên quan và có hình thức xử lý kỷ luật nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật, gửi báo cáo về Bộ trước ngày 5-2-2020.

Trước đó, vào chiều 4-11, liên quan đến vụ giáo trình có in hình “đường lưỡi bò”, ông Vũ Văn Hóa, Phó Hiệu trưởng ĐH Kinh doanh và công nghệ Hà Nội, cho biết cơ quan an ninh Công an TP Hà Nội đã đến làm việc với nhà trường. Phía công an đã thu hồi một số cuốn giáo trình để phục vụ quá trình xác minh, làm rõ sự việc.



Ông Hóa cũng cho biết cuốn "Developing Chinese" do ĐH Ngôn ngữ Bắc Kinh phát hành, được khoa tiếng Trung-Nhật của ĐH Kinh doanh và công nghệ Hà Nội đưa vào giảng dạy từ đầu năm học 2019-2020 nhưng vẫn không phát hiện ra cho đến khi có sinh viên phản ánh.