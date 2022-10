Xe container lật ngửa khi vào khúc cua trên đường

Chiều 5-10, xe container biển số 43C-049.67 đang lưu thông theo hướng cầu Tuyên Sơn về cảng Tiên Sa.

Khi đi qua khúc cua đoạn giao đường Hồ Xuân Hương với đường Ngũ Hành Sơn (thuộc phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng), đầu kéo xe đụng vô dải phân cách, tông gãy cột đèn đường và thùng container lật ngang đường.

Rất may vụ tai nạn không gây thương tích cho ai nhưng do thùng container ngã ra làn đường và cột đèn tín hiệu giao thông gãy, khiến các xe lưu thông qua đây bị dồn ứ vào giờ cao điểm.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã đến hiện trường để xử lý vụ việc, phân luồng điều tiết giao thông. Cùng với đó là điều xe cứu hộ đến hiện trường di dời container khỏi hiện trường.

