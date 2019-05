Beckham bị cấm lái xe 6 tháng vì sử dụng điện thoại

Hình ảnh David Beckham sử dụng điện thoại khi đang lái chiếc Bentley ở London đã được một người dân chụp lại vào ngày 21-11-2018.





Beckham thừa nhận sự việc, bị phạt 750 bảng, trừ 6 điểm trên giấy phép và cấm lái xe 6 tháng. Tháng 9-2018, David Beckham cũng từng chạy xe quá tốc độ. Anh bị trừ 6 điểm trên bằng lái khi lái xe đạt vận tốc 95 km/giờ, vượt mức cho phép là 64 km/ giờ.

Thẩm phán quận - Catherine Moore cho biết tốc độ giao thông lúc đó tương đối chậm, tuy nhiên, đây không phải là lý do để không tuân thủ luật pháp.

Công tố viên Matthew Spratt cho biết: “Thay vì nhìn thẳng về phía trước, Beckham dường như đang chú ý nhìn vào lòng bàn tay của anh ta”.





Luật sư biện hộ của Beckham, Gerrard Tyrrell, cho biết cựu tiền vệ của Manchester United không nhớ về sự cố đặc biệt này.



Ở Anh, việc cầm điện thoại khi đang lái xe là trái luật. Bạn sẽ bị trừ 6 điểm trên giấy phép và phạt 200 bảng, tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội. Đặc biệt, người dùng còn có thể bị đưa ra tòa để đối mặt với các hình phạt nghiêm khắc hơn.

Chỉ tính riêng năm 2017 tại Anh và xứ Wales đã có 8.300 người bị kết án vì sử dụng điện thoại di động khi lái xe. Hầu hết tất cả đều bị xử phạt bằng tiền, trung bình ở mức 180 bảng. Số người vi phạm đã giảm đáng kể so với con số 32.548 trường hợp vào năm 2010.

Trong số các trường hợp vi phạm có đến 86% là đàn ông và 21% dưới 25 tuổi.

Tại Scotland năm 2017-2018 đã có 2.881 trường hợp vi phạm bao gồm sử dụng điện thoại di động và không thắt dây an toàn. Một lần nữa, gần như tất cả đều được xử lý bằng cách đóng tiền phạt.

Nghiện điện thoại khi lái xe còn nguy hiểm hơn cả say rượu



Công ty phân tích Zendrive vừa công bố báo cáo cho thấy việc nghiện điện thoại khi lái xe còn nguy hiểm hơn cả say rượu.

Theo báo cáo, 6.227 người đi bộ đã bị tông chết bởi những tài xế sử dụng điện thoại trong quá trình lái xe. 90% số người được khảo sát khẳng định mình lái xe an toàn, tuy nhiên, có đến 47% trong số họ sử dụng điện thoại khi ngồi sau tay lái.

Thử nghiệm cho thấy, việc nghiện điện thoại sẽ gây ra những khó khăn tương tự như một người có nồng độ cồn 0,08% trong máu. Ngoài ra, người dùng smartphone còn có nhiều khả năng gặp sự cố trên đường, đơn cử như đập thắng chậm hơn 9%, có xu hướng chạy sát các xe phía trước và chậm hơn 19% để tăng tốc trở lại sau khi đạp thắng.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, việc sử dụng điện thoại khi lái xe có thể làm tăng nguy cơ bị tai nạn giao thông gấp 4 lần, chưa kể ảnh hưởng đến những người khác trên đường.

Hình phạt tại Việt Nam ra sao?

Ở nước ta, quy định cấm sử dụng điện thoại khi điều khiển xe máy, ô tô đã có từ lâu nhưng tỉ lệ người tuân thủ rất thấp. Việc sử dụng điện thoại khi lái xe tiềm ẩn rất nhiều tai nạn.

- Sử dụng điện thoại khi điều khiển ô tô: Phạt tiền từ 600.000 - 800.000 đồng đối với người điều khiển xe dùng tay sử dụng điện thoại di động khi đang trên đường.

Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung: Nếu gây tai nạn sẽ bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ hai tháng đến bốn tháng.

- Sử dụng điện thoại khi điều khiển xe máy: Phạt tiền từ 100.000 - 200.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: Người đang điều khiển xe sử dụng ô (dù), điện thoại di động, thiết bị âm thanh, trừ thiết bị trợ thính.

Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển xe còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ hai tháng đến bốn tháng nếu gây tai nạn giao thông.

- Sử dụng điện thoại khi điều khiển xe đạp, xe đạp máy: Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 50.000 - 60.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: Người điều khiển xe đạp, xe đạp máy sử dụng ô (dù), điện thoại di động.

Làm thế nào để hạn chế?

Để hạn chế tai nạn, trước khi lái xe, bạn nên kích hoạt tính năng trả lời tự động trên điện thoại. Nếu đang sử dụng iPhone, người dùng hãy bật chế độ Do Not Disturb While Driving (không làm phiền khi lái xe). Về cơ bản, chế độ này sẽ chặn thông báo, cuộc gọi và chỉ hiển thị những tin nhắn được đánh dấu khẩn cấp, số điện thoại từ danh sách yêu thích,…

Đối với các thiết bị Android, bạn có thể cài đặt ứng dụng Driving Detective trên Google Play. Ứng dụng sẽ cảnh báo cho người khác biết bạn đang lái xe và tự động bật tính năng không làm phiền. Bên cạnh đó, bạn còn có thể chủ động trong việc chặn/không chặn thông báo, tin nhắn, điện thoại từ một người cụ thể.

