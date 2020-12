Doanh số toàn thị trường ô tô bất ngờ tăng vọt

Theo báo cáo bán hàng của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), trong tháng 11, doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 36.359 xe, tăng 9% so với tháng 10 và tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái.



Hyundai Grand i10 bất ngờ đứng đầu doanh số của TC Motor.

Cụ thể, doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 36.359 xe, bao gồm 28.755 xe du lịch, 7.122 xe thương mại và 482 xe chuyên dụng.

Trong đó, doanh số xe du lịch tăng 13%, xe thương mại giảm 5% và xe chuyên dụng tăng 25% so với tháng trước. Sản lượng của xe lắp ráp trong nước đạt 23.509 xe, tăng 15% so với tháng trước và số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là 12.850 xe, tăng 0,7% so với tháng trước.

Cũng hôm nay, TC MOTOR cũng công bố kết quả bán hàng tháng 11 với tổng doanh số 11.023 xe, tăng 40,6% so với tháng trước, cộng dồn 11 tháng đạt 68.062 xe các loại.

Trong tháng 11, mẫu xe Hyundai Grand i10 bất ngờ dành vị trí số 1 với 2.793 xe bán ra, tăng trưởng 58,7% so với tháng 10, đạt 14.653 xe cộng dồn.

Mẫu đứng thứ hai là sedan Hyundai Accent cũng tăng nhẹ so với tháng trước với 2.514 xe đến tay khách hàng trong tháng 11, cộng dồn 17.522 xe trong 11 tháng qua. Đặc biệt, sự tăng trưởng vượt bậc của Hyundai KONA tăng 180,7% với 1.241 xe được tiêu thụ trong tháng 11.