Xuất khẩu sầu riêng tháng 11 bất ngờ giảm mạnh

Theo thống kê sơ bộ của Tổng Cục Hải quan, tổng trị giá xuất nhập khẩu 11 tháng năm 2023 của Việt Nam đạt 619,36 tỉ USD, giảm 8,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong 11 tháng năm 2023, cán cân thương mại hàng hóa cả nước xuất siêu 25,86 tỉ USD.

Cụ thể, trong 11 tháng năm 2023, tổng trị giá xuất khẩuhàng hóa của Việt Nam đạt 322,61 tỉ USD, giảm 5,8%.

Một số nhóm hàng xuất khẩu chính như điện thoại các loại và linh kiện đạt 48,49 tỉ USD, giảm 11,7% so với cùng kỳ năm trước.

Việt Nam xuất khẩu điện thoại các loại và linh kiện sang các thị trường chủ lực như Trung Quốc đạt 15,12 tỉ USD, tăng 0,9%; Mỹ đạt 7,34 tỉ USD giảm 35,3%; Hàn Quốc đạt 3,21 tỉ USD giảm 33,4%.

Nhóm hàng dệt may, xuất khẩu nhóm hàng này giảm ở các thị trường chủ lực như Mỹ, EU và Hàn Quốc, riêng xuất khẩu sang Nhật Bản tăng nhẹ.

Xuất khẩu gạo tháng 11 đạt 600 ngàn tấn giảm nhẹ so với tháng trước. ẢNH: TÚ UYÊN

Bên cạnh đó, xuất khẩu một số nhóm hàng vẫn đạt mức tăng cao so với cùng kỳ năm trước.

Hàng rau quả, tháng 11 xuất khẩu nhóm hàng này đạt 373 triệu USD, giảm 38,8% so với tháng trước. Nguyên nhân chính do xuất khẩu sầu riêng (mã HS 08106000) đạt 83,3 triệu USD, giảm mạnh 62,5 triệu USD so với tháng trước.

Lũy kế 11 tháng năm 2023, xuất khẩu nhóm hàng rau quả đạt 5,19 tỉ USD, tăng đến 70,3% so với cùng kỳ năm trước.

Trung Quốc vẫn là thị trường lớn nhất về xuất khẩu hàng rau quả của Việt Nam trong 11 tháng năm 2023, đạt trị giá 3,4 tỉ USD, tăng 149% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 66% trong tổng trị giá xuất khẩu hàng rau quả của cả nước.

Về gạo, trong tháng 11 lượng gạo xuất khẩu đạt 600 ngàn tấn, giảm 5,5% so với tháng trước.

Tính chung 11 tháng năm 2023 lượng gạo xuất khẩu lên tới 7,64 triệu tấn, trị giá 4,34 tỉ USD, tăng 34,1% so với cùng kỳ năm trước.

Asean và Trung Quốc là hai thị trường xuất khẩu chính của gạo Việt Nam, đạt 5,48 triệu tấn, chiếm 72% lượng gạo xuất khẩu của cả nước.

Về nhập khẩu, tính đến hết tháng 11 nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 296,75 tỉ USD, giảm 10,7% trong đó, nhóm hàng điện thoại các loại và linh kiện giảm mạnh nhất 11,7 tỉ USD.

Về xăng dầu, trong tháng 11 Việt Nam nhập khẩu 607 ngàn tấn xăng dầu các loại trị giá 510 triệu USD, giảm 19,7% về lượng giảm 25,4% so với tháng trước

Tính chung 11 tháng năm 2023, Việt Nam nhập khẩu 9,4 triệu tấn xăng dầu các loại, trị giá 7,85 tỉ USD, tăng 18,4% về lượng nhưng giảm 3,7% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Việt Nam tăng nhập khẩu xăng dầu các loại hầu hết các thị trường chính như Hàn Quốc, Singapore Malaysia.

TÚ UYÊN