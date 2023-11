Trong ngày 6-11, tình hình xung đột giữa Israel và phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas (kiểm soát Dải Gaza, Palestine) tiếp tục căng thẳng.

Ngày 6-1, cơ quan quản lý y tế ở Dải Gaza cho biết số người thiệt mạng do cuộc xung đột tại khu vực này đã hơn 10.000. Trong số này có 4.104 trẻ em, 2.641 phụ nữ và 611 người lớn tuổi. Hơn 25.400 người bị thương.

Israel nói đang tăng áp lực lên Gaza

Trong ngày 6-11, người phát ngôn của Lực lượng Phòng vệ Israel - Chuẩn Đô đốc Daniel Hagari cho biết lực lượng Israel đã tiến sâu hơn vào TP Gaza.

Ông Hagari cho biết phía Israel đang "tăng áp lực lên TP Gaza" - nơi được cho là thành trì chính của Hamas.

Ông Hagari nói lực lượng Israel đã giết chết một số chỉ huy của Hamas trong các cuộc không kích và tấn công từ ngày 5 đến ngày 6-11. Theo ông Hagari, điều này “gây tổn hại đáng kể đến khả năng thực hiện các cuộc phản công của Hamas”.

Trong ngày 6-11, đến thăm phi đội máy bay chiến đấu F-35I tại căn cứ không quân Nevatim, Trung tướng Herzi Halevi - Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel - nói rằng Israel “biết cách tiếp cận bất cứ nơi nào ở Trung Đông”, theo tờ The Times of Israel.

Khói bốc lên sau cuộc tấn công của Israel vào TP Gaza hôm 6-11. Ảnh: REUTERS

“Chúng ta đã tham chiến được 1 tháng. Chúng ta tấn công Hamas rất mạnh, đánh vào ban lãnh đạo, chỉ huy của Hamas, phá hủy cơ sở hạ tầng của Hamas ở Dải Gaza và chúng ta cũng luôn sẵn sàng tấn công các khu vực khác. Chúng ta biết cách tiếp cận bất cứ nơi nào ở Trung Đông” - ông Halevi nói.

Trong chuyến thăm, ông Halevi cũng dành lời khen cho lực lượng không quân vì đã hỗ trợ các lực lượng trên mặt đất.

“Chúng ta chưa bao giờ làm bất cứ điều gì như thế này. Chúng ta luôn biết rằng sự kết hợp giữa không quân với các lực lượng trên mặt đất là rất mạnh mẽ. Giờ đây, trên thực tế, chúng ta thấy rằng sự kết hợp này mạnh hơn nhiều so với những gì chúng ta từng biết” - theo ông Halevi.

Hamas liên tục nã rocket về phía Isarel

Ngày 6-11, Hamas cho biết đã bắn nhiều rocket tầm xa từ Dải Gaza về phía miền trung Israel. Cũng theo Hamas, nhánh của lực lượng này tại Lebanon đã bắn 16 quả rocket vào TP Nahariya, TP Haifa và các khu vực lân cận thuộc Israel trong ngày.

Tuy nhiên, theo The Times of Israel, phía Israel không kích hoạt hệ thống còi báo động do các rocket này dường như đã rơi xuống biển. Hệ thống phòng không Vòm Sắt (Iron Dome) đã đánh chặn nhiều rocket này.

Israel tấn công cơ sở hạ tầng của Hezbollah

Ngày 6-11, Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết đã phá hủy một cơ sở lưu trữ vũ khí của nhóm vũ trang Hezbollah ở Lebanon. Ngoài ra, phía Israel còn tấn công các mục tiêu khác của Hezbollah ở Lebanon để đáp trả các vụ bắn rocket trước đó, theo The Times of Israel.

 Người dân bên cạnh một địa điểm bị rocket tấn công và các phương tiện bị hư hỏng ở Kiryat Shmona (miền bắc Israel) hôm 6-11. Ảnh: AFP

Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết đã triển khai các máy bay chiến đấu với sự hỗ trợ của pháo binh tấn công “một số địa điểm chứa tài sản công nghệ, một cơ sở lưu trữ vũ khí, các trạm phóng và cơ sở hạ tầng thuộc về Hezbollah”.

Ông Biden điện đàm ông Netanyahu

Ngày 6-11, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu. Trong cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về tình hình con tin, viện trợ nhân đạo và “khả năng ngừng bắn chiến thuật”.

Theo thông cáo của Nhà Trắng, ông Biden “nhắc lại sự ủng hộ kiên định của Mỹ đối với Israel và bảo vệ công dân Israel khỏi Hamas, cũng như tất cả các mối đe dọa khác. Tổng thống Biden cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo vệ thường dân Palestine và giảm thiểu tổn hại cho dân thường trong quá trình hoạt động quân sự”.

Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí sẽ tiếp tục thảo luận về tình hình xung đột trong những ngày tới.

Trước đó, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết chính quyền của Tổng thống Biden sẽ tiếp tục kêu gọi các đối tác ủng hộ lệnh ngừng bắn nhân đạo ở Dải Gaza.

“Chúng tôi vẫn tin vào giá trị của việc ngừng bắn nhân đạo cho các mục đích cụ thể, bao gồm để viện trợ vào vào và giải cứu các con tin. Chúng tôi sẽ tiếp tục đề cập đến vấn đề này cũng như tiến hành thảo luận, không chỉ với Israel mà còn với các đối tác khác trong khu vực” - ông Kirby nói.

Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu (phải) và Tổng thống Mỹ Joe Biden trong cuộc gặp ở Israel hôm 18-10. Ảnh: AFP

Nam Phi và Chad rút các nhà ngoại giao tại Israel về nước

Ngày 6-11, Nam Phi cho biết sẽ rút các nhà ngoại giao tại Israel về nước. Trong khi đó, Chad xác nhận đã rút đại diện ngoại giao tại Israel về nước, theo CNN.

Trong cuộc họp báo hôm 6-11, người đứng đầu Văn phòng Tổng thống Nam Phi - bà Khumbudzo Ntshavheni cho biết: “Chính phủ Nam Phi đã quyết định rút toàn bộ các nhà ngoại giao của mình tại Israel về nước để tham vấn”.

Trước đó, ngày 4-11, Bộ Ngoại giao Nam Phi cho rằng: “Việc Israel nhắm trực tiếp vào thường dân Palestine trong bệnh viện, xe cứu thương, trường học, tòa nhà chung cư và ô tô riêng của họ là một tội ác chiến tranh”. Bộ này cũng kêu gọi các bên trong xung đột Israel-Hamas “ngừng bắn ngay lập tức”.

Trong một bài đăng trên Facebook, Bộ Ngoại giao Chad xác nhận đã rút đại biện lâm thời tại Israel về nước vào ngày 4-11. Theo đó, phía Chad cho biết quyết định rút nhà ngoại giao cấp cao về nước là để tham vấn về tình hình xung đột

“Chad lên án việc nhiều thường dân vô tội thiệt mạng và kêu gọi các bên ngừng bắn để đi đến một giải pháp lâu dài cho vấn đề Palestine” - người phát ngôn chính phủ Chad nói.

​Tổng thư ký LHQ nhấn mạnh tính cấp thiết của lệnh ngừng bắn nhân đạo ở Dải Gaza

Trong cuộc họp báo ngày 6-11, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) António Guterres cho rằng Dải Gaza đang "trở thành nghĩa địa cho trẻ em". Ông Guterres cũng nói rằng điều kiện ngày càng xấu đi ở khu vực này khiến lệnh ngừng bắn nhân đạo trở nên cấp thiết hơn.

“Cơn ác mộng ở Gaza không chỉ là một cuộc khủng hoảng nhân đạo. Đó là một cuộc khủng hoảng của nhân loại” - ông Guterres nói.

Xe tải chở hàng viện trợ gần cửa khẩu Rafah hôm 6-11. Ảnh: GETTY IMAGES

Ông Guterres cho biết LHQ và các đối tác đang kêu gọi khoản viện trợ nhân đạo trị giá 1,2 tỉ USD để giúp đỡ toàn bộ người dân Dải Gaza, Bờ Tây và Đông Jerusalem.

“Thảm họa đang diễn ra khiến lệnh ngừng bắn nhân đạo trở nên cấp thiết hơn. Các bên trong cuộc xung đột - và thực tế là cộng đồng quốc tế - phải đối mặt với trách nhiệm cơ bản: chấm dứt nỗi đau này và mở rộng viện trợ nhân đạo cho Dải Gaza” - ông Guterres nói.

Ông Guterres cho biết hơn 400 xe tải đã đi vào Dải Gaza từ cửa khẩu Rafah (nối Ai Cập với phía nam Dải Gaza) trong 2 tuần qua. Con số này thấp hơn nhiều so mức khoảng 500 xe tải đi vào Dải Gaza mỗi ngày trước khi xung đột xảy ra.

Trong cuộc họp báo, tổng thư ký LHQ nhắc lại việc lên án Hamas vì đã tiến hành cuộc tấn công vào Israel hôm 7-10. Ông cũng kêu gọi Hamas thả các con tin.

KHOA ĐIỀM