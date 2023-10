Yêu cầu xử nghiêm kinh doanh du lịch không đảm bảo điều kiện

Bộ VH-TT&DL vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố đề nghị tăng cường công tác quản lý điểm đến.

Cụ thể, văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng tập trung thực hiện hiệu quả các nội dung như:

Yêu cầu các doanh nghiệp du lịch, ban quản lý các khu, điểm du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về du lịch và pháp luật liên quan.

Chủ động kiểm tra, nâng cấp cơ sở vật chất, quy trình phục vụ, đảm bảo an ninh, an toàn, chất lượng dịch vụ phục vụ khách du lịch; tuân thủ các quy định về phòng, chống cháy nổ, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong các cơ sở kinh doanh du lịch.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm của bốn du khách nước ngoài khi tham gia hoạt động trải nghiệm tại Khu du lịch Làng Cù Lần. Ảnh: VÕ TÙNG.

Có biện pháp bảo vệ môi trường du lịch, thu gom, xử lý rác thải, chất thải đúng quy định; thực hiện nghiêm quy định về niêm yết giá công khai, bán đúng giá niêm yết.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân không đảm bảo điều kiện kinh doanh du lịch, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ du lịch; các hành vi vi phạm pháp luật du lịch và pháp luật liên quan.

Kiểm soát chất lượng dịch vụ du lịch trên địa bàn, đặc biệt là các dịch vụ lữ hành, lưu trú, vận chuyển khách du lịch, hướng dẫn du lịch, ăn uống và dịch vụ du lịch khác tại các khu, điểm du lịch và các cơ sở vui chơi giải trí.

Triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn, phòng chống cháy nổ, vệ sinh an toàn thực phẩm tại các khu, điểm du lịch. Tổ chức rà soát, chỉ dẫn, phân luồng giao thông, phòng chống tai nạn, ùn tắc, tạo điều kiện thuận lợi tiếp cận các khu, điểm du lịch.

Kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và kiên quyết xử lý các hành vi gây mất an toàn cho khách du lịch nhất là vận chuyển khách du lịch bằng ô tô, phương tiện thủy nội địa... Rà soát, cảnh báo, có phương án đảm bảo an toàn cho khách du lịch tại các khu, điểm du lịch đặc biệt trong mùa mưa bão và các điều kiện thời tiết bất thường.

Thực hiện công tác xúc tiến quảng bá điểm đến, tổ chức các sự kiện thu hút khách du lịch trong và ngoài nước, thúc đẩy liên kết phát triển sản phẩm du lịch giữa các địa phương và doanh nghiệp.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền ứng xử văn minh du lịch tại điểm đến. Đảm bảo các trung tâm hỗ trợ du khách, đường dây nóng hoạt động hiệu quả, kịp thời cung cấp thông tin và giải quyết khiếu nại của khách du lịch trên địa bàn.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch; xây dựng, vận hành các hệ thống du lịch thông minh nhằm quản lý điểm đến du lịch hiệu quả, an toàn, văn minh, thân thiện.

Trước đó, vào ngày 25-10, Bộ VH-TT&DL cũng đã có văn bản đề nghị tỉnh Lâm Đồng rà soát, kiểm tra hoạt động du lịch trên địa bàn ngay sau vụ tai nạn thương tâm của bốn du khách nước ngoài khi tham gia hoạt động trải nghiệm tại Khu du lịch Làng Cù Lần (huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng).

Bộ VH-TT&DL đề nghị tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng, đơn vị liên quan kịp thời triển khai công tác khắc phục hậu quả sự cố theo đúng quy định.

