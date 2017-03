Bắt nguyên cán bộ công an tiếp tay lừa đồng nghiệp

Ngày 2-8, một nguồn tin của báo Pháp Luật TP.HCM cho biết Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã khởi tố, bắt tạm giam ông Phạm Huy Diễn (38 tuổi, nguyên cán bộ Trại tạm giam Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) và bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết (34 tuổi, ngụ xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ) để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Theo điều tra ban đầu, trong thời gian chấp hành án về tội trộm cắp tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại trại tạm giam Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, bà Tuyết quen biết ông Diễn. Sau khi ra tù, bà Tuyết có quan hệ làm ăn chung với ông này.





Khi biết ông Diễn quen biết với chị C. (công tác tại một phòng trong công an TP.HCM), Tuyết đã dựng lên kịch bản để lừa chị này. Tuyết vào vai chị bà con của ông Diễn, gọi điện thoại cho chị C. làm quen. Sau đó, Tuyết “thăm dò” bằng cách báo cho chị C. là nhà ông Diễn bị mất trộm và chị này đã chuyển vào tài khoản ông Diễn 3 triệu đồng.



Thấy nạn nhân “cắn câu”, bà Tuyết và ông Diễn liên tục than vãn cảnh khó và chị C. đã chuyển nhiều lần tiền vào tài khoản ông Diễn, tổng cộng hơn 200 triệu đồng.

Đầu tháng 1-2015, Tuyết vào vai người thân của lãnh đạo Bộ Công an, gọi điện thoại cho chị C., nói dối là đã sắp xếp cho ông Diễn chuyển công tác về một đơn vị của Bộ Công an. Tuyết cũng đặt vấn đề sẽ lo chuyển công tác cho chị C. về làm cùng đơn vị của ông Diễn với giá 400 triệu đồng. Do ông Diễn còn nợ mình hơn 200 triệu đồng và muốn chuyển môi trường công tác nên chị C. đồng ý.

Sau đó, Tuyết hẹn gặp chị C. tại Bến xe Miền Đông và nơi khác, nhận tổng cộng hơn 160 triệu đồng.

Ngoài ra, Tuyết cũng tự xưng là trưởng một phòng tại Bộ Công an, hứa hẹn xin chuyển việc cho một số người bạn khác của chị C. để nhận tiền.

Sau khi nhận đơn tố cáo, Thanh tra Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xác định ông Diễn có nhận 217 triệu đồng của chị C. chuyển qua tài khoản của mình. Ông đã trả lại gần 170 triệu đồng cho Thanh tra công an tỉnh để giao lại cho chị C. Ông Diễn không thừa nhận mình tiếp tay lừa đảo. Tuy nhiên, Tuyết khai nhận Diễn là người chỉ đạo Tuyết lừa đảo, nhận tiền từ chị C...