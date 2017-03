Chết trong nhà tạm giữ, người thân mang quan tài diễu phố

Chiều tối cùng ngày, UBND TP Móng Cái cũng đã tổ chức cuộc họp báo về vụ việc “quan tài diễu phố” tại Móng Cái để công khai thông tin về vụ việc.

Thông tin cho biết ngày 14-10, Công an TP Móng Cái tạm giữ hình sự Sửu tại buồng tạm giữ số 7, tầng hai nhà tạm giữ Công an TP Móng Cái do liên quan tới một vụ án dùng súng bắn người. Tới 14 giờ 30 ngày 17-10, cán bộ quản lý nhà tạm giữ phát hiện Sửu trong tư thế treo cổ. Kết quả khám nghiệm tử thi xác định Nguyễn Văn Sửu chết do treo cổ tự tử. Sau đó Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã bàn giao tử thi cho gia đình mai táng.

Quan tài Nguyễn Văn Sửu trên đường được gia đình đưa đến một số cơ quan chức năng tại TP Móng Cái. Ảnh: CTV

Tuy nhiên, sáng 18-10, một số thân nhân trong gia đình Sửu kéo đến trụ sở UBND phường Bình Ngọc yêu cầu được gặp những người có trách nhiệm giải quyết vụ việc. Cùng ngày, khoảng 200 người đã đưa quan tài của Sửu di chuyển từ khu 1, Bình Ngọc, Móng Cái đến trụ sở Công an TP Móng Cái và một số cơ quan chức năng để ra yêu sách…

Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết Công an tỉnh Quảng Ninh sẽ tiến hành điều tra làm rõ một số đối tượng đã kích động gia đình anh Sửu mang “quan tài diễu phố” gây mất trật tự trị an.

TRỌNG PHÚ