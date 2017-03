Công an Cần Thơ bắt lô ma túy đá trị giá hơn nửa tỉ đồng

Trưa 17-10, một nguồn tin của Pháp Luật TP.HCM cho biết trong đêm 16-10, trinh sát Đội 2 thuộc Phòng CSĐT tội phạm về Ma túy (PC47) Công an TP Cần Thơ đồng loạt ra quân phối hợp công an một số phường trên địa bàn quận Ninh Kiều kiểm tra, bắt quả tang ba người vận chuyển tàng trữ và mua bán trái phép chất ma túy. Công an thu giữ trên 218,5 g ma túy đá với giá trị trên 500 triệu đồng cùng một số tang vật khác…



Tang vật công an thu giữ. Ảnh: THIÊN SƠN

Ba người bị bắt giữ gồm Phan Hồng Ân (37 tuổi, ngụ ở xã Hòa An, huyện Giồng Riềng, Kiên Giang), Tạ Văn Tỷ (47 tuổi, ngụ ở KV5, phường An Bình, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) và Ngô Đình Trung (46 tuổi, ngụ ở đường Lũy Bán Bích, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, TP.HCM).

Hiện công an đang tiếp tục điều tra vụ án.