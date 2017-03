Đồng Nai: Tái diễn trò lừa qua điện thoại

Theo bà L., một người nữ tự giới thiệu là nhân viên bưu điện gọi đến số máy điện thoại bàn của bà thông báo bà đang nợ cước điện thoại bàn gần 10 triệu đồng. Bà L. cho rằng có sự nhầm lẫn vì tháng nào bà cũng đóng cước đầy đủ, giữ cả hóa đơn. Thế nhưng cô “nhân viên” một mực khẳng định bà đang nợ tiền cước, nguyên nhân có thể do bà đã sơ hở khiến kẻ xấu lợi dụng.

Tiếp theo, một người đàn ông gọi đến xưng là công an hiện đang điều tra về vụ nợ cước điện thoại có liên quan đến bà L. Người này nói nếu muốn được “hỗ trợ xử lý” thì bà L. phải chuyển số tiền 200 triệu đồng vào “tài khoản của VKSND” và phải gửi ngay nếu không công an sẽ đến nhà bắt giữ bà. Người này trấn an tiền gửi sẽ được hoàn trả ngay trong sáng hôm sau và hướng dẫn bà L. cách thức nhận lại tiền rất tỉ mỉ. Quá lo sợ bà L. đã mang số tiền tiết kiệm chuyển vào số tài khoản mà người lạ yêu cầu. Nhưng hôm sau chờ mãi mà không thấy tiền được trả lại, khi bà L. đến hỏi ngân hàng mới biết mình đã bị lừa .

Với hình thức lừa đảo tương tự, trong tháng 5 vừa qua, kẻ gian cũng đã lừa đảo và chiếm đoạt 100 triệu đồng của chị Vũ Thị M. tạm trú tại phường Long Bình, TP Biên Hòa.

Cơ quan Công an tỉnh Đồng Nai đã khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản, số thẻ tín dụng, số CMND cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào qua điện thoại. Nếu nhận được cuộc gọi có nội dung như vậy, cần báo ngay cho cơ quan công an, tuyệt đối không chuyển tiền vào tài khoản lạ theo yêu cầu của đối tượng gọi đến.

NGUYÊN HỒNG