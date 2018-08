Bắt trùm mua bán hàng ngàn bánh heroin

LTS: Nhân kỷ niệm 73 năm ngày thành lập lực lượng Công an nhân dân, Pháp Luật TP.HCM giới thiệu đến độc giả những hy sinh thầm lặng của các chiến sĩ đang ngày đêm theo dấu tội phạm, góp phần mang lại bình yên cho người dân.



Công an vừa triệt phá đường dây mua bán hàng ngàn bánh heroin do ông trùm Vi Văn Thế (49 tuổi, ở phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) điều hành.

Đây là chuyên án mà phía Việt Nam đã nhận được sự trợ giúp, phối hợp từ phía Trung Quốc (TQ). Các trinh sát mất hơn hai năm ròng mới phác thảo được đường dây của ông trùm vì người này quá khôn ngoan, không để lại bất kỳ dấu vết nào trong các chuyến vận chuyển ma túy.

Ông trùm bí ẩn

Tháng 5-2016, Vũ Văn Mạnh, phụ xe tuyến Đắk Lắk - Hà Nội - Lạng Sơn, nhận một cuộc gọi từ số máy lạ, nhờ đến một địa điểm trên quốc lộ 6 ở huyện Mai Châu, Hòa Bình chạy chiếc Air Blade về thị trấn Đồng Đăng (Lạng Sơn) giao cho người khác, tiền công cho cuốc xe là 60 triệu đồng. Thấy tiền công vô lý, Mạnh từ chối.

Nửa tháng sau, Mạnh lại nhận cuộc gọi từ người đàn ông lạ. đang cần tiền, Mạnh nhận lời đi từ Đắk Lắk ra Mai Châu nhận xe máy theo hướng dẫn. Khi chạy xe lên Lạng Sơn, Mạnh được hướng dẫn đến một địa điểm tại Bắc Giang sẽ có người nhận và trả tiền công.

Trên đường mang xe đi giao, Mạnh bị công an kiểm tra, phát hiện trong xe có 15 bánh heroin.

Bắt giữ Mạnh nhưng công an không tài nào lần ra ai là chủ của số ma túy trên. Các trinh sát nhận định ông trùm của đường dây này vô cùng ma mãnh, đứng trong bóng tối chỉ đạo đường dây. Muốn triệt phá phải tiếp cận đám đàn em của ông trùm.

Qua trinh sát, công an nắm thông tin Vi Văn Sấn (ngụ xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) hành nghề chở hàng thuê từ Lạng Sơn sang TQ có nhiều điểm nghi vấn nên đeo bám. Công an xác định Sấn là người vận chuyển thuê heroin sang TQ. Theo đó, sau khi nhận hàng, Sấn chạy xe máy đến gửi ở khu vực biên giới Việt-Trung rồi lội bộ theo đường mòn qua biên giới giao ma túy với tiền công 7-10 triệu đồng/bánh. Tuy nhiên, ai là chủ của các lô hàng là ẩn số.



Công an canh giữ để lực lượng chức năng khám xét nhà ông trùm Vi Văn Thế ở phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: HB

Phối hợp với công an Trung Quốc

“Để đánh giá hết mức độ, quy luật, phương thức, thủ đoạn hoạt động của đường dây, Công an tỉnh Lạng Sơn đã trao đổi thông tin với phía TQ và nước bạn đã cho các thông tin quý” - một thành viên ban chuyên án cho biết.

Theo tài liệu của Tổng đội Phòng chống ma túy, Ty Công an khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, vào tháng 3-2018, công an nước bạn bắt giữ Cam Văn Phong và Dư Thành Huy (sống ở Bằng Tường, Quảng Tây, TQ), thu giữ 179 bánh heroin.

Phong và Huy khai nhận với công an TQ là đã mua của Vi Văn Thế ở phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn hơn 500 bánh heroin.

Từ thông tin của nước bạn cộng với tài liệu trinh sát, Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố vụ án để thu thập tài liệu, chứng cứ, triệt phá đường dây này.

“Vì tính chất chuyên án phức tạp, lượng ma túy mua bán đặc biệt lớn, ban chuyên án đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an thành lập ban chỉ đạo chuyên án do Trung tướng Đồng Đại Lộc (Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát kiêm Cục trưởng Cục C47) để đấu tranh” - thành viên ban chuyên án cho biết.

Đến giữa tháng 6-2018, công an bắt giữ bốn người (hai người quê Đắk Lắk, hai người quê Lạng Sơn), truy nã một bị can là đàn em trong đường dây ma túy của Vi Văn Thế.

“Những người bị bắt giữ là tay chân của Vi Văn Thế nhưng họ chưa từng gặp. Một số đối tượng chính trong đường dây thì bỏ trốn, anh em thấy bế tắc vì ông trùm này quá tinh vi và kín kẽ, không để lộ bất kỳ sơ hở nào” - trinh sát cho biết.

Cất lưới

Chiều 16-7-2018, ban chuyên án nhận thông tin đường dây của ông trùm tiếp tục đưa heroin đến khu vực biên giới Cao Lộc (Lạng Sơn) cất giấu để tiếp tục đưa sang TQ. Một tổ công tác đi xác định địa điểm cất giấu ma túy, tổ chức giám sát những người trong đường dây.

Sau đó công an bắt giữ sáu bị can nhưng ông trùm đã nhanh chân bỏ trốn. Lệnh cấm xuất cảnh với Thế được chuyển đến công an các cửa khẩu, công an cũng áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm ông trùm. Đến trưa 21-7, ban chuyên án nhận tin Thế chuẩn bị từ Hà Nội vào Nghệ An để trốn sang Lào. Một tổ công tác lên đường đón lõng. Đến khuya cùng ngày, Thế bị bắt giữ khi đang trên đường đến Nghệ An.

Hiện có 11 người trong đường dây của Thế bị bắt giữ. Bước đầu công an xác định đường dây của ông trùm đã bán trót lọt hàng ngàn bánh heroin sang TQ.