Những điều chưa từng tiết lộ về 2 trùm ma túy Lóng Luông

Như đã đưa tin, lực lượng Công an tỉnh Sơn La, Bộ Công an, quốc phòng,… vừa triệt phá thành công ổ nhóm ma túy tại bản Tà Dê, xã Lóng Luông (Vân Hồ, Sơn La) do hai ông trùm Nguyễn Thanh Tuân và Nguyễn Văn Thuận cầm đầu.



Kết thúc chuyên án này, Công an tỉnh Sơn La đã lần đầu công bố các thông tin cho thấy đây là một trong những cuộc vây bắt tội phạm lớn nhất từ trước tới nay của đơn vị này.



Đại tá Phùng Tiến Triển, Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La

Liên tục viết thư kêu gọi

Trước khi triệt phá ổ nhóm ma túy nói trên, Thường trực huyện ủy Vân Hồ đã cùng Đảng uỷ, chính quyền xã Lóng Luông tổ chức hội nghị cán bộ không chuyên trách của bản và các hộ dân bản Lũng Xá, bản Tà Dê tuyên truyền, phát thư kêu gọi đối tượng truy nã ra đầu thú. Đồng thời thành lập các tổ công tác xuống bám nắm địa bàn tuyên truyền, vận động nhân dân đấu tranh với đối tượng và vận động, sơ tán nhân dân, ngăn cản số dân bị kích động, quá khích.

Trước tính chất quan trọng của chuyên án, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình cử lực lượng phối hợp tuần tra kiểm soát công khai địa bàn giáp ranh và cắm địa bàn tại các xã Pà Cò, Hang Kia, Cun Pheo (Mai Châu, Hoà Bình) từ đầu tháng 6-2018. Mục đích là bao vây, cấm vận 2 đối tượng Tuân, Thuận; ngăn chặn các dối tượng ma túy sở tại từ địa bàn Hòa Bình tham gia các hoạt dộng phạm tội, chống đối của Tuân và Thuận.

Đặc biệt, Công an Sơn La đã phối hợp với VKSND và TAND tỉnh 6 lần viết thư kêu gọi, cử cán bộ trực tiếp đến tận nơi gửi cho cấp ủy, chính quyên sở tại; nơi sinh sổng của người thân (cha, mẹ, vợ con) và gửi đến đối tượng để kiên trì thuyết phục, vận động ra đầu thú.

Tuy nhiên, gia đình các đối tượng không có ý kiến gì và cũng không hợp tác. Riêng Tuân và Thuận ngoan cố không ra đầu thú mà còn kêu gọi, móc nối, tụ tập với một số đối tượng ở địa bàn Sơn La, Hòa Bình, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương... trước đây có quan hệ làm ăn, đối tượng truy nã, ráo riết chuẩn bị các phương tiện, vũ khí chống đối, thách thức, tuyên bố “tử thủ” với lực lượng công an.

Đáng chú ý, qua công tác nghiệp vụ, công an xác định trong nhà hai đối tượng còn tàng trữ vũ khí quân dụng, lựu đạn, xung quanh nhà xếp nhiều bình ga, can xăng, nuôi chó béc giê, nhiều chó bản địa và có hệ thống camera xung quanh để bảo vệ.



Tang vật thu giữ sau khi ổ nhóm ma túy bị tiêu diệt

Kiểm soát gắt gao từ vòng ngoài

Công an tỉnh Sơn La đã duy trì 3 tổ công tác tuần tra kiểm soát trên ba tuyến đường vào bản Lũng Xá, bản Tà Dê, từng bước siết chặt việc kiểm soát người, phương tiện nhằm hạn chế việc tiếp tế lương thực, thực phẩm cũng như số đối tượng từ ngoài vào giúp sức cho Tuân và Thuận.

Trước thời điểm đấu tranh, lực lượng đã kiểm soát 215 lượt ô tô, 438 lượt xe máy, 846 lượt người ra, vào; đã phát hiện, bắt giữ 28 đối tượng, thu 29 kg ma túy đá, 1,17 kg heroin, 03 súng ngắn quân dụng, 10 viên đạn, 01 lựu đạn và một số tang vật khác có liên quan.

Cùng với đó, công an cũng khoanh vùng, răn đe, ngăn chặn thân nhân gia đình, vợ con và các đối tượng thân tín của Tuân, Thuận từ bên ngoài vào, không để tụ tập cản trở, chống đối; đưa vợ, con của hai đối tượng ra khỏi địa bàn, không để cản trở hoạt động đấu tranh. Phối hợp với công an, UBND xã Lóng Luông đã thực hiện các thủ tục trục xuất, đẩy đuổi Tuân và Thuận ra khỏi địa bàn.

Sau nhiều lần báo cáo tiến độ và chuẩn bị kỹ phương án bắt Tuân, Thuận cùng đồng bọn, Giám đốc Công an tỉnh và Thường trực Ban chuyên án đã trực tiêp báo cáo tập thể Thường trực tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chỉnh tỉnh ủy Sơn La, Bộ Công an,… để thực hiện kế hoạch.

Đại tá Phùng Tiến Triển, Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La, cho biết ở Tà Dê người dân vẫn có thói quen dùng súng đi săn ban đêm, nếu không xác minh kỹ thì dẫn đến bắn nhầm dân. Để tiêu diệt hai trùm ma túy Thuận và Tuân thì làm lúc nào cũng được, không phải đến bây giờ. Nhưng quan trọng phải chặn đứt hai mắt xích (cung và cầu), được sự đồng thuận và phối hợp từ người dân nơi hai trùm ma túy cư ngụ.

"Công an không muốn sát hại, tiêu diệt hai người này mà kêu gọi ra đầu thú nhưng họ không hợp tác. Nhóm buôn ma túy còn nổ súng, chống cự công an dù người thân họ đã kêu khan cả cổ", Phó giám đốc công an tỉnh Sơn La nói.