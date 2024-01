Công an TP.HCM triệt phá nhiều đường dây pháo lậu

(PLO)- Bộ Công an chỉ đạo Công an TP.HCM tiếp tục triển khai có hiệu quả việc đấu tranh, trấn áp tội phạm, trong đó có tội phạm liên quan đến pháo lậu.

Cuối năm 2023, Cơ quan CSĐT Công an huyện Củ Chi đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hà Xuân Châu (37 tuổi), Trần Kim Giàu (53 tuổi, cùng ngụ huyện Hóc Môn) về tội vận chuyển hàng cấm.

Phân phối pháo theo "chỉ đạo" từ Campuchia

Công an huyện Củ Chi phát hiện Châu và Giàu hoạt động vận chuyển, buôn bán pháo nổ với số lượng lớn từ khu vực biên giới Campuchia ở huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An về huyện Củ Chi.

Theo đó, pháo lậu được phân phối theo chỉ đạo của một người chưa rõ lai lịch ở Campuchia cho các đầu mối ở TP.HCM và các tỉnh thành khác bằng dịch vụ gửi hàng qua chành xe. Khám xét nơi ở của hai người và một số địa điểm khác, công an đã thu giữ hơn ba tấn pháo nổ các loại và nhiều tài liệu khác.

Trước đó, ngày 15-10-2023, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam với Tăng Quốc Tiến (45 tuổi), Đặng Duy Linh (31 tuổi), Danh Tích (33 tuổi, cùng cư trú tỉnh Kiên Giang); Nguyễn Đăng Thành (33 tuổi, ngụ quận Bình Tân) cùng với chín người khác để để tra về tội Buôn bán, tàng trữ, vận chuyển hàng cấm.

Công an phát hiện nhóm Tiến, Linh và Tích cấu kết để vận chuyển, buôn bán pháo nổ với số lượng đặc biệt lớn từ Kiên Giang về TP.HCM tiêu thụ, trung chuyển đi các địa phương khác.

Để tránh bị phát hiện, nhóm này tạo vỏ bọc là đơn vị kinh doanh dịch vụ vận tải. Pháo nổ được ngụy trang trong các thùng xốp chứa cá khô, ghi sẵn thông tin người nhận, cất giấu ở TP.HCM tại quán cà phê do Thành làm chủ rồi đi giao cho các đầu mối bán lẻ trong hoặc ngoài địa bàn TP thông qua dịch vụ giao hàng trực tuyến.

Đồng loạt ra quân bắt giữ ở nhiều tỉnh, thành

Công an xác định khoảng tháng 8-2023 đến thời điểm bị bắt giữ, nhóm tội phạm do Tiến cầm đầu đã vận chuyển, tiêu thụ gần sáu tấn pháo ra ngoài thị trường tại TP.HCM và các tỉnh Cà Mau, Long An, Vĩnh Phúc và TP Hà Nội.

Nhóm này được xác định là hoạt động lưu động, liên tỉnh, cảnh giác, thay đổi quy luật giao nhận để che giấu sự phát hiện của cơ quan chức năng.

“Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Giám đốc Công an TP, nhiều lượt cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị nghiệp vụ đã không ngại khó khăn, gian khổ; tỉ mỉ rà soát, thu thập đầu mối để dựng lên toàn bộ đường dây pháo lậu” - một cán bộ điều tra nói.

Ngày 29-8-2023, Thành đang vận chuyển năm thùng pháo nổ thì bị tổ công tác của Công an TP ập đến bắt quả tang. Đồng thời, Tổ công tác của Công an TP đã chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Kiên Giang và Cục Phòng chống ma túy thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng bắt nhóm cầm đầu gồm Tiến, Linh và Tích.

Mở rộng điều tra vụ án, công an tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh Cà Mau, Long An, Vĩnh Phúc và TP Hà Nội bắt giữ sáu người liên quan hành vi giao nhận, mua bán pháo nổ từ nhóm của Tiến.

Trong khoảng 10 ngày, Công an TP chủ trì, phối hợp với Công an TP Hà Nội, Vĩnh Phúc, Kiên Giang, Long An và Cà Mau khám xét 11 địa điểm, truy xét, thu giữ được hầu hết số lượng pháo mà nhóm này đã giao cho các đầu dưới để tiêu thụ trong Tết 2024.

Theo Công an TP.HCM, từ tháng 9 đến 11-2023, các lực lượng Công an TP đã bắt giữ, khởi tố 15 người, thu giữ gần 10 tấn pháo nổ các loại.

Tình hình vận chuyển pháo lậu vẫn phức tạp Ngày 22-12-2023, Công an quận 12 lập hồ sơ, lấy lời khai với NTPT (20 tuổi, quê Quảng Nam) và HBH (20 tuổi, ngụ quận 12) để điều tra về hành vi buôn bán, vận chuyển pháo nổ sau khi phát hiện hai người điều khiển xe máy 59G2-678.26 mang theo hai ba lô có 20 túi nilon màu trắng chứa pháo nổ để bán kiếm lời. Sau đó, ngày 29-12-2023, Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03) cũng bắt quả tang Đào Quang Dũng (27 tuổi, ngụ Ấp 6, xã Phạm Văn Hai) giao ba thùng giấy có 25 bệ loại 49 nòng với tổng khối lượng 41,3 kg pháo hoa nổ cho một nam thanh niên ở huyện Cần Đước, tỉnh Long An.

