Kẻ tham gia vụ cướp 63 lượng vàng sa lưới

Chiều 20-8, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (Công an tỉnh Đồng Tháp) đã bàn giao Bùi Quang Hiệp (48 tuổi, ở TP Long Xuyên, An Giang) sang cơ quan điều tra công an tỉnh để tiếp tục làm rõ về hành vi Cướp tài sản.