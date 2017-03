Mang vàng giả đi cầm được... hàng trăm triệu đồng

Ngày 17- 11, Cơ quan CSĐT công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Trần Hồng Đây (47 tuổi, quê Cà Mau; tạm trú tại xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin ban đầu của cơ quan công an, vào trưa 14-11, Đây mang một lắc vàng giả đến một tiệm cầm đồ tại xã Hố Nai 3 do anh Trần Thế Đức Toàn làm chủ cầm cố để lấy 600.000 đồng. Nghi ngờ anh Toàn đã báo Công an xã Hố Nai 3 đến bắt quả tang.

Qua điều tra, Đây khai nhận từ đầu năm 2014 đến nay đã nhiều lần mang vàng giả đến cầm cố lấy tiền tiêu xài với số tiền chiếm đoạt khoảng 120 triệu đồng. Hiện cơ quan chức năng đang tạm giữ Đây để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.