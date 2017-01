Một bé gái bị xâm hại tình dục nghiêm trọng

“Cơ quan điều tra sẽ đưa nạn nhân đi giám định và sẽ xử lý nghiêm vụ việc này”, thượng tá Thuấn nói.



Bà H và bé C sau khi làm việc với Pháp Luật TPHCM.

Theo bà H, mẹ bé C (10 tuổi, học lớp 5), chồng bà và bà ly hôn khi bé C chưa đầy một tuổi. Do mưu sinh phải đi thu mua trái cây mua đi bán lại kiếm tiền nuôi con nên gần đây, bà H phải chạy chợ suốt ngày để bé C ở nhà một mình.

Khoảng giữa năm đến cuối năm 2016, T., một thanh niên hàng xóm biết bé C chỉ ở nhà một mình đã dùng dao kê vào cổ bé C. hiếp dâm bé bốn lần. Sau khi thực hiện xong hành vi thú tính, T luôn đe dọa nếu bé C khai ra sẽ giết chết.

Do đó mỗi lần bị cưỡng bức, C. chỉ lặng lẽ trốn vào xó nhà khóc mà không dám kể lại với mẹ. Chiều 25-12-2016, đi bán về sớm bà H phát hiện con gái đang ngồi co ro ở góc nhà khóc, người sốt hầm hập. Gặng hỏi mãi, bé C. chỉ co rúm người lại vì sợ hãi mà không dám trả lời.

Chỉ đến khi bà H đòi lấy roi đánh, C. mới vừa khóc vừa kể lại mọi chuyện. Quá bàng hoàng và đau đớn, bà H. cắp nón chạy qua nhà hàng xóm gọi T. và cha mẹ T. sang nhà. Tại đây qua thuật lại của bé C., biết không thể chối cãi, T. thừa nhận tất cả. Cha mẹ T. đưa cho bà H. 1 triệu đồng giục bà H. đưa con đi khám.

Tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TPHCM), các bác sĩ cho biết, vùng kín bé C. bị lở loét và viêm rất nặng. Khi tìm hiểu nguyên nhân các bác sĩ mới tá hỏa và yêu cầu bà H. trình báo ngay cho cơ quan công an.

Được biết ngày 16-1, Công an huyện Hàm Tân đã mời bà H. đưa bé C. đến để lấy lời khai và đã triệu tập T. lên làm việc. Tuy nhiên đến nay CQĐT vẫn chưa cấp giấy giới thiệu cho bà H. đưa con gái đi giám định.

Sáng 20-1 bà H tiếp tục đến Công an Hàm Tân đề nghị cấp giấy giới thiệu nhưng theo lời bà H., một cán bộ trực ban ở đây đề nghị bà thứ hai (23-1) quay trở lại vì cơ quan đang bận họp.

Theo bà H., mấy hôm nay bé C. liên tục đau bụng, sốt cao tuy nhiên đến bệnh viện, khi các bác sĩ nghe kể lại sự việc đều yêu cầu phải có giấy giới thiệu của công an mới khám.

Trước trường hợp khẩn cấp này, trưa 20-1, chúng tôi đã liên hệ với bác sĩ Phan Ngọc Hùng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa An Phước (Phan Thiết) nhờ bệnh viện trước mắt thăm khám, điều trị cho bé C. và BS Hùng đã nhận lời.

Đến 14 giờ chiều nay, bà H., cho biết một cán bộ Công an Hàm Tân đã gọi điện thoại cho bà yêu cầu bà đưa bé C. đến Trung tâm giám định pháp y Bình Thuận để giám định.

Báo Pháp Luật TPHCM sẽ tiếp tục theo dõi và thông tin đến bạn đọc vụ việc này.