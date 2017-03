Một nghi can chết tại nhà tạm giữ

Trước đó, vào rạng sáng ngày 24-12, Trần Văn Tùng (ngụ thôn Phú Sơn Nam, Hòa Vang, Đà Nẵng) cùng với một đối tượng khác đang cắt trộm cáp viễn thông tại địa bàn xã Đại Hiệp (Đại Lộc) thì bị Công an huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) phối hợp với Công an huyện Đại Lộc phát hiện, truy đuổi.

Xe của Tùng va chạm với xe của lực lượng công an khiến người này ngã xuống đường. Tùng bị bắt giữ ngay sau đó còn đồng phạm đã trốn thoát. Sau đó, Tùng được chuyển cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Đại Lộc để phục vụ công tác điều tra. Vào sáng ngày 29-12, người nhà của Tùng nhận được tin báo người này đã tử vong tại nhà tạm giữ công an huyện Đại Lộc trong tư thế treo cổ.

Nghi can chết trong nhà tạm giữ bằng sợi dây gắn ở cửa sổ

Anh Huỳnh Văn Nhân (anh em họ với Tùng) cho biết khi người thân đến khu vực nhà tạm giữ thì Tùng đã tử vong. “Cơ quan công an nói Tùng dùng chiếc dây thun trắng, sau đó treo lên khung sắt cửa sổ nhà tạm giữ để tự vẫn. Nhưng khung cửa này rất thấp nên Tùng chết trong tư thế nằm, đầu gục về một bên”. Bà Phạm Thị Vàng (mẹ Tùng) cho biết: “Mấy ngày trước (ngày 25-12), tôi còn mang áo quần, mì tôm… vào thăm, nó còn khỏe mạnh, sao lại nói nó tự tử? Giờ gia đình tôi chỉ có mong muốn làm sáng tỏ sự việc”.

Người nhà nạn nhân khóc ngất tại Trung tâm pháp y Đà Nẵng