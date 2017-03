Năm kiểu lừa đảo qua mạng xã hội

Thông qua Internet, MXH, tội phạm buôn bán hàng lậu, hàng giả, hàng cấm, ma túy, vũ khí, tài sản do người khác phạm tội mà có, văn bằng giấy tờ giả, cờ bạc, mại dâm… ngày càng "sôi động", xâm phạm trực tiếp đến ANTT. Không khó tìm những trang cá nhân, MXH có dính líu đến cờ bạc, môi giới hoạt động mại dâm, rao bán vũ khí, công cụ hỗ trợ, mua bán hàng lậu, hàng giả, mạo danh doanh nghiệp, cơ quan để bán hàng "thanh lý”. Nhiều loại tội phạm truyền thống cũng đã và đang biến Internet thành "chợ" giao dịch và sẽ còn diễn biến phức tạp. Dù có vẻ khá công khai trên thế giới "ảo" nhưng khi giao dịch thật, những người liên quan rất kín đáo, người bán kẻ mua, người lừa và kẻ bị lừa không biết mặt, chẳng gặp gỡ. Hiện công an đã có kế hoạch phối hợp giữa các lực lượng, trong đó Cảnh sát Phòng, chống công nghệ cao làm nòng cốt để theo dõi, phát hiện và triệt phá những ổ nhóm sử dụng MXH phạm pháp. (Theo báo cáo của Công an TP Hà Nội về công tác phòng, chống tội phạm năm năm qua)