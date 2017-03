Nghi án côn đồ đột nhập vào nhà, lấy đi gần 100 triệu đồng

Phản ánh với Pháp Luật TP.HCM, bà Trình Thị Tuyết (55 tuổi, trú tổ 19, phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết gia đình bà vừa bị một số đối tượng lạ mặt đến đập phá và lấy đi một số tiền trong đêm.

Cụ thể, vào khoảng 1 giờ 30 sáng 24-5, trong khi đang ngủ, bà Tuyết nghe thấy nhiều tiếng động lớn phát ra từ phía cổng và tầng một. Bà hoảng hốt chạy xuống thì thấy một nhóm đối tượng đeo khẩu trang kín mặt và đội mũ, chúng dùng ống sắt và búa phá hàng rào, cửa cổng để đột nhập vào nhà.

Bất chấp bà Tuyết kêu cứu thảm thiết, các đối tượng này vẫn tiếp tục đập vỡ cửa kính rồi phá chốt cửa, xông vào bên trong nhà.

Tiếp đó, dù chủ nhà đứng ngay cạnh, các đối tượng không nói một lời, điên cuồng đập phá tivi, tủ kính, xe máy và nhiều đồ đạc trong nhà. Quá sợ hãi, bà Tuyết chỉ biết thu mình vào góc tường, đứng nhìn các đối tượng đập phá nhà mình và run cầm cập.



Nhiều tài sản của gia đình bà Tuyết bị đập phá, số tiền hơn 70 triệu đồng đã không cánh mà bay.

Sự việc diễn ra khoảng năm phút, sau đó các đối tượng nhanh chóng lên xe máy đi mất. Bà Tuyết một mình trong căn nhà vẫn chưa hết bàng hoàng, không hiểu tại sao chúng lại đến đập phá tài sản của gia đình.

Kể lại vụ việc, bà Tuyết không giấu được sự mệt mỏi và lo lắng. Bà cho biết gia đình có ba người nhưng thường xuyên chỉ có một mình bà ở nhà. Chồng bà làm bảo vệ ở xa, vài ngày mới về nhà một lần; còn cậu con trai duy nhất cũng vào TP.HCM làm ăn, đã lâu không liên lạc được.

Ngay sáng hôm sau, bà Tuyết đã gọi chồng về và trình báo sự việc với Công an phường Trần Phú. Trong quá trình kiểm tra lại đồ đạc, vợ chồng bà tá hỏa phát hiện số tiền hơn 70 triệu đồng cất trong tủ đã không cánh mà bay.

“Đây là tiền lương mà chồng tôi đã tích cóp một năm nay. Lúc các đối tượng đến đập phá, tôi quá sợ hãi nên không biết chúng có cạy tủ ra để lấy tiền đi hay không. Nhưng khi chồng tôi về, mở tủ kiểm tra thì toàn bộ số tiền đã không còn” - bà Tuyết cho hay.



Trước khi xảy ra vụ đập phá, gia đình bà cũng đã bị "khủng bố" bằng nhớt thải.

Khổ chủ cũng cho biết thêm trước khi xảy ra vụ đập phá trên một tuần, vào khoảng 1 giờ sáng 16-5, trong khi đang ngủ, bà bỗng giật mình bởi tiếng động lớn phát ra từ phía trước nhà. Bà choàng tỉnh, nhìn qua khe cửa thì thấy có một số thanh niên đeo khẩu trang, ngồi trên xe máy lượn lờ trước cổng. Khi bà bật điện để xuống xem, đám thanh niên rồ ga rồi tháo chạy. Ra đến cửa, bà bàng hoàng nhìn thấy phía trước căn nhà loang lổ những vết màu đen. Tiến lại gần, đây đều là nhớt thải, các đối tượng đã “khủng bố” cả hai tầng của ngôi nhà.

Nhận định về nguyên nhân, bà Tuyết cho hay đến thời điểm hiện tại, bà vẫn chưa biết tại sao các đối tượng lạ mặt trên lại làm như vậy. Tuy nhiên, bà chia sẻ một câu chuyện có thể là nguồn cơn của sự việc. Theo đó, trước đây con trai bà từng làm ăn với một người đàn ông tên T., được một thời gian thì hai người tách ra làm ăn riêng, con trai bà có nợ người này một khoản tiền.

Cũng từ thời điểm con trai vào TP.HCM, người đàn ông kia thường xuyên đến gặp bà Tuyết để hỏi thông tin và yêu cầu bà gọi điện thoại cho con mình, thế nhưng bà đều không liên lạc được.

“Vào cuối năm ngoái, ông ấy liên tục qua nhà tôi và nói rằng cháu nhà có nợ tiền ông ta. Lần gần đây nhất là trước tết, ông ấy đến nhưng tôi vẫn không gọi được cho con, ông ấy nói “đây là lần cuối cùng tôi đến nhà chị", sau đó thì liên tiếp xảy ra các sự việc như vừa rồi” - bà Tuyết kể lại.



Chiếc xe máy bị các đối tượng đập bể.

Kể từ khi xảy ra vụ đập phá, bà Tuyết cho biết mình thường xuyên sống trong tâm trạng lo âu, lúc nào cũng sợ sệt. Ban ngày bà đi làm, đến tối thì sang nhà hàng xóm chơi tới khuya mới dám về nhưng về rồi cũng rất khó ngủ. Mỗi khi có người đến gọi cửa, bà thường giật mình và tỏ ra nghi ngờ; với người lạ, bà dò hỏi rất kỹ rồi mới dám mở cổng cho vào nhà. Chồng bà đi làm xa, vì lo lắng cho vợ lên cứ vài tiếng lại gọi điện thoại về hỏi thăm tình hình nhà cửa.

Trước tình trạng này, bà Tuyết cho biết gia đình rất mong các cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ sự việc, tìm được các đối tượng để bà có thể yên tâm hơn khi ở nhà một mình.

Trao đổi với PV, Trung tá Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng Công an phường Trần Phú (Hoàng Mai, Hà Nội), xác nhận có vụ việc như trên.

“Công an phường đã nhận được đơn thư của gia đình bà Tuyết. Ngay khi sự việc xảy ra, Công an phường Trần Phú cũng đã cử lực lượng xuống hiện trường ghi nhận. Nhận thấy đây là vụ việc phức tạp mang tính côn đồ, có tổ chức nên công an phường đã hoàn tất và chuyển hồ sơ báo cáo Công an quận Hoàng Mai để có biện pháp xử lý. Hiện đơn vị đang phối hợp Công an quận Hoàng Mai tích cực điều tra làm rõ vụ việc” - Trung tá Dũng cho hay.