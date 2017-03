Sẽ xử lưu động vụ thảm sát giết 4 người ở Nghệ An

Dự kiến ngày 30-9, TAND tỉnh Nghệ An sẽ mở phiên tòa hình sự, xét xử lưu động tại Trung tâm Văn hóa và Thông tin huyện miền núi Tương Dương (Nghệ An) đối với Vi Văn Hai (20 tuổi, trú bản Phồng, xã Tam Hợp, huyện Tương Dương) bị truy tố về tội giết người (khoản 1, điều 93, Bộ Luật hình sự).

Bị can Vi Văn Hai khi bị bắt giữ.



Ông Trần Ngọc Sơn, Phó Chánh án TAND tỉnh Nghệ An cho biết: “Bị can Hai và gia đình không mời luật sư bào chữa. Tuy nhiên, Hai bị truy tố ở khung hình phạt cao nhất là tử hình nên đã có văn bản gửi Đoàn luật sư tỉnh Nghệ An yêu cầu chỉ định luật sư tham gia vụ án, bào chữa cho Hai nhằm đảm bảo quyền lợi cho bị can, bị cáo”.

LS Nguyễn Trọng Điệp, Phó Chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Nghệ An cho biết: “Hiện chúng tôi đã cử luật sư tham gia vụ án và bào chữa cho bị can Hai”.

Như Pháp Luật TP HCM đã đưa tin, khoảng 15g chiều 2-7, hai cha con ông Vi Văn Hoài (cùng trú xã Tam Hợp) mang dụng cụ vào khe Cát Tả thuộc bản Phồng, đánh bắt cá thì phát hiện thi thể bốn người trong một gia đình bị chém chết gồm: bà Viêng Thị Dương (60 tuổi), anh Lô Văn Thọ (27 tuổi, con trai của bà Dương), chị Lê Thị Yến (25 tuổi, vợ anh Thọ) đang địu con nhỏ trên lưng là bé Lê Văn Chung (8 tháng tuổi). Bốn nạn nhân trên cùng sống trong một gia đình ở bản Phồng.

Ngay lập tức, hai cha con ông Hoài chạy về báo với Đồn Biên phòng Tam Hợp (đóng tại huyện Tương Dương) và Công an xã Tam Hợp. Đến tối 19-7, cơ quan công an bắt được Hai.

Người em đang động viên anh là ông Lo Văn Bình (phải) – người duy nhất trong gia đình còn sống sót.

Quá trình điều tra và lời khai của Hai cho thấy, trưa 2-7, Hai đi bộ đến vườn gần lán trại của anh Thọ để hái quả chanh ăn. Hai đi vào lán của gia đình anh Thọ để xin muối ăn với chanh và mượn dao để cắt chanh. Chị Yến xin Hai quả chanh. Anh Thọ nói với vợ “quả chanh xin làm gì” và hai vợ chồng cãi nhau. Trong khi cãi nhau như thế, bà Dương chửi con một trận rồi đi ra phía suối sau lán để tắm. Chị Yến bồng con là bé Chung sang lán trại của người khác để chơi. Giữa Hai và anh Thọ tiếp tục mâu thuẫn, cãi nhau, Hai đi vào lán của anh Thọ lấy con dao của anh chém vào người anh Thọ, anh Thọ bỏ chạy và ngã từ sàn lán xuống đất. Hai tiếp tục dùng dao chém chết anh Thọ. Chị Yến phát hiện và bồng con chạy thì Hai đuổi theo ra bờ suối thì gặp bà Dương. Hai dùng dao cắt ngang cổ bà Dương rồi tiếp tục đuổi theo và cắt cổ chị Yến chết rồi cắt cổ bé Chung. Sau khi gây án, Hai quay lại lán anh Thọ để lấy chanh hái được, rồi lấy máy lửa đốt lán nhưng không cháy nên bỏ về lán trại của mình. Trên đường đi, Hai vứt con dao gây án vào rừng. Sáng 21-7, tổ công tác điều tra của Công an tỉnh Nghệ An thu được con dao mà Hai dùng gây án trên.

Đại tá Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết, trong vụ án này, chỉ vì một mâu thuẫn đột xuất, bất ngờ và bột phát mà nảy sinh ra một vụ thảm sát rất dã man. Trong quá trình điều tra, khi điều tra viên nói về vợ con, người thân và nhắc đến những nạn nhân đã bị sát hại, Hai bỗng nhiên bảo nhớ nhà, nhớ vợ con rồi òa khóc và tỏ ra ân hận.

Ông Lo Văn Bình (70 tuổi) – người duy nhất trong gia đình 4 người bị sát hại còn sống sót, đang được người thân và chính quyền địa phương cưu mang, giúp đỡ. Chính quyền địa phương và người thân dỡ nhà cũ của gia đình ông Bình đem đến dựng gần nhà người em để ông Bình sống đỡ cô quạnh.

Người dân ở xã Tam Hợp mang gạo đến giúp đỡ ông Lo Văn Bình.

Sáng 27-8, Cơ quan công an tỉnh Nghệ An phối hợp cùng VKSND tỉnh Nghệ An thực nghiệm hiện trường điều tra đối với bị can Hai. Buổi thực nghiệm điều tra này không diễn ra ở hiện trường rẫy C5, bản Phồng mà diễn ra ở TP Vinh (Nghệ An) bởi, hiện trường gây án và vật chứng gây án đã thu được đã rõ, mà cần cho bị can Hai diễn lại hành vi, tình huống gây án, kiểm định lại lời khai…

Tại buổi thực nghiệm, bị can Hai với tâm lý hết sức bình tĩnh, thoải mái đã tường thuật, diễn tả cụ thể những hành vi của mình tại thời điểm gây án như: tình huống gây án, vị trí đứng khi chém các nạn nhân, rượt đuổi chém nạn nhân, vị trí các vết chém, thời điểm vứt con dao là hung khí,...