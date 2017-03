Triệt phá đường dây tiêu thụ gần 1 tỉ đồng tiền giả

​Trước đó, ngày 11-5, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Nai bắt quả tang Phan Thị Nẩy (34 tuổi, quê Bắc Ninh) đang vận chuyển hơn 300 triệu đồng tiền giả loại giấy bạc mệnh giá 200.000 đồng từ Bắc Ninh vào Đồng Nai tiêu thụ. Mở rộng điều tra, công an bắt giữ tám nghi can trong đường dây lưu hành tiền giả, gồm: Đặng Thị Lan (quốc tịch Trung Quốc), Trần Quốc Cường, Trịnh Văn Phong, Nguyễn Minh Luân (quê Cà Mau); Lê Quang Vinh, Nguyễn Văn Năm (quê Hải Dương), Nguyễn Văn Mão (quê Quảng Trị) và Đinh Xuân Mạnh (quê Nghệ An).

Theo kết quả điều tra, Lan sinh sống tại Trung Quốc nhưng thường xuyên về Việt Nam để vận chuyển tiền giả qua biên giới. Từ cuối năm 2013 đến giữa năm 2014, Lan đã tám lần mua gần 960 triệu đồng tiền Việt Nam giả với mệnh giá 100.000 và 200.000 đồng của một đầu mối Quảng Tây (Trung Quốc). Sau đó Lan bán lại cho Vinh, Nẩy, Mão và cả ba đem bán lại cho Luân, Năm. Sau đó Luân bán lại tiền giả cho Mạnh để hưởng chênh lệch, còn Năm lôi kéo Cường và Phong đi tiêu thụ.

Để tránh bị phát hiện nhóm này thường chọn lúc sáng sớm hoặc chiều tối đến các chợ, tiệm tạp hóa trên địa bàn Đồng Nai để mua hàng hóa có giá trị vài chục ngàn đồng rồi trả tiền giả để được thối lại tiền thật. Ngoài địa bàn Đồng Nai, tiền giả còn tiêu thụ ở nhiều tỉnh khác. Cơ quan điều tra đã tạm giữ gần 360 triệu đồng tiền giả và nhiều tang vật liên quan.

VĂN NGỌC