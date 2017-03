Bỏ duyệt bản vẽ nhà, đất: Nhiều rủi ro!

“Lợi bất cập hại” “Duyệt bản vẽ thực địa có nơi mất một, hai tuần nhưng có nơi một, hai tháng chưa xong. Bỏ thủ tục này rất thuận lợi cho dân, nhất là công ty đo vẽ nhưng có khả năng người mua sau này không được sang tên, phải sửa hoặc hủy hợp đồng mua bán vì tài sản thực tế không khớp hồ sơ do quận, huyện quản lý” - anh T., giám đốc một công ty đo vẽ, nói. _________________________________ Quy hoạch đất đai biến động, phức tạp Với các quận mới, đặc biệt các quận ngoại thành thì rất nhiều biến động, quy hoạch thường xuyên điều chỉnh thì tình hình đất đai, nhà cửa rất phức tạp. Nếu không có sự xác nhận của cơ quan nhà nước vào bản vẽ thì người mua rất dễ mua lầm, mua sai, thậm chí còn bị giả giấy tờ mà không biết. Giả sử tình huống tách thửa chuyển nhượng, không phải chỉ cần điều kiện đủ diện tích tối thiểu mà phải có yêu cầu về hạ tầng. Nhưng tại khu vực không đầy đủ hạ tầng, người bán bảo với người mua rằng cứ mua đi, Nhà nước sắp làm hạ tầng rồi. Thế nhưng sau đó hồ sơ không được giải quyết vì không đủ chuẩn về lối đi chung, không có cơ sở hạ tầng… Lúc đó bên bán đã nhận tiền và biến mất thì người mua chịu hết. Sau đó cơ quan nhà nước lại phải giải quyết hậu quả. Trong khi đó nếu kiểm định bản vẽ thì người mua có thể yên tâm vì biết rằng pháp lý đã được thông qua mà cơ quan nhà nước cũng đỡ lo về sau. Tôi cho rằng cần phải nhìn nhận vấn đề ở hai mặt và không phải hễ cứ bỏ là dễ cho dân. Vấn đề là thủ tục duyệt cần phải được công khai, minh bạch, nhanh gọn, thuận lợi cho dân. Hiện nay ở quận 12, thủ tục duyệt bản vẽ được giải quyết rất nhanh, chỉ 5-8 ngày và tỉ lệ đúng hẹn hơn 95%. Tôi nghĩ rằng với thời hạn này, người dân cũng sẵn lòng chờ duyệt bản vẽ để được yên tâm. Ông THÂN THẾ HÙNG, Trưởng phòng TN&MT quận 12 Dân không có nghiệp vụ để biết đúng sai Quan điểm của tôi là không thể bỏ thủ tục duyệt bản vẽ khi tách thửa, mua bán mà thủ tục này đương nhiên phải thực hiện. Lý do: Ai mà biết được những nội dung trên bản vẽ là đúng hay không đúng nếu không có sự kiểm định của Nhà nước? Bảo rằng người mua phải tìm hiểu thông tin căn nhà, mảnh đất nhưng có mấy người am hiểu về nghiệp vụ đo vẽ để biết diện tích căn nhà, mảnh đất được thể hiện là đúng hay không? Nếu bỏ kiểm định bản vẽ thì người mua sẽ lãnh rủi ro. Chính vì thế cần phải có một cơ quan trọng tài là quận, huyện xem xét bản vẽ này. Còn nếu nơi nào giải quyết chậm, gây phiền hà cho dân thì lại là chuyện khác, cần phải chấn chỉnh. Ông NGUYỄN CÔNG CHIẾN,

Trưởng phòng TN&MT quận Phú Nhuận