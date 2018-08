CBRE dự báo căn hộ chào bán cuối năm đạt tỉ lệ hấp thụ cao

Theo bà Dương Thùy Dung - Giám đốc cấp cao CBRE Việt Nam, mặc dù nguồn cung căn hộ trong quý II có sụt giảm so với quý trước và cùng kỳ năm trước nhưng lượng giao dịch trong cả hai quý vẫn đạt 65%-80% tùy từng dự án. Riêng các dự án mở bán mới ghi nhận tỉ lệ hấp thụ lên đến trên 80%.

Với diễn biến của thị trường hiện tại, CBRE cho rằng tỉ lệ bán cao sẽ được ghi nhận tại các dự án chào bán trong nửa cuối năm. Trong đó, nhóm sản phẩm trung cấp dự kiến tiếp tục chiếm tỉ trọng cao trong nguồn cung sáu tháng tới, nhờ một số dự án quy mô lớn.

Tuy nhiên, công ty tư vấn này nhìn nhận người mua sẽ ngày càng quan tâm hơn đến các yếu tố như chất lượng hoàn thiện căn hộ, tiện ích và năng lực quản lý khi tìm hiểu về dự án.

Các sự kiện mở bán căn hộ thời gian gần đây thu hút nhiều khách hàng quan tâm tham gia.



Giới chuyên gia địa ốc cho rằng sự chững lại của thị trường, đặc biệt với phân khúc tầm trung không phải là nhu cầu sụt giảm, mà do thị trường đang thiếu các dự án được đầu tư bài bản, có vị trí tốt.

Báo cáo quý II của CBRE ghi nhận số lượng căn hộ chào bán mới tại TP.HCM đạt 6.109 căn hộ, giảm đến 36% so với năm trước. Lượng cung giảm nhiều nhất được ghi nhận tại phân khúc trung cấp, với mức giảm lên đến 62%.

Trong giai đoạn 2014-2015, nhiều doanh nghiệp có năng lực tài chính đã tìm mua lại các bất động sản xây dựng dở dang nhưng có vị trí tốt. Các dự án sau đó khởi động lại và cung ứng ra thị trường. Quỹ đất ở những khu vực trung tâm TP.HCM ngày càng khan hiếm. Do đó, các khu căn hộ có mức giá tầm trung từ khoảng 20 triệu đồng/m2 có vị trí tốt của chủ đầu tư uy tín có mức thanh khoản khá cao.

Đơn cử như dự án Him Lam Phú An (quận 9, TP.HCM) do Him Lam Land làm chủ đầu tư. Với quy mô dự án 1.092 căn hộ có giá tầm trung từ 1,8 tỉ đồng mỗi căn, đến nay hầu hết sản phẩm đã được tiêu thụ.

Tiến độ xây dựng thực tế tại Him Lam Phú An (32 Thủy Lợi, phường Phước Long A, quận 9, TP.HCM). Hotline 0939559659, thông tin xem tại đây.



Một trong những yếu tố tạo nên mức thanh khoản cho dự án này, theo đại diện Him Lam Land là vị trí kết nối. Cách xa lộ Hà Nội 300 m và liền kề nhà ga số 9 của tuyến metro Bến Thành-Suối Tiên, cư dân có thể dễ dàng di chuyển từ dự án về các quận 1, 2, 3, Bình Thạnh và các vùng lân cận. Ngoài ra, khách hàng còn được hỗ trợ ưu đãi vay vốn ngân hàng lên đến 85% cùng cơ hội nhận ngay gói điện máy gia đình giá trị lên tới 60 triệu đồng.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM, đánh giá nguồn cung đáp ứng nhu cầu nhà ở tại TP mới đáp ứng khoảng 10%-15% nhu cầu. Do đó, dư địa để phát triển trong thị trường vẫn còn rất lớn. Vấn đề, theo ông Châu, là làm thế nào để tạo ra được dòng sản phẩm đáp ứng nhu cầu ở thật của đại đa số người dân.