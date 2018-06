Chống ngập Tân Sơn Nhất vẫn tiếp tục… rà soát

Dù có địa hình cao nhưng khu vực sân bay Tân Sơn Nhất (TSN) vẫn thường rơi vào tình trạng ngập khi có mưa lớn. Công tác giải ngập cho khu vực sân bay lớn nhất cả nước đã được bàn thảo nhiều lần nhưng vẫn chưa giải quyết dứt điểm tình trạng ngập úng khu vực này, ảnh hưởng đến hoạt động bay và giao thông quanh khu vực sân bay.



Vẫn đang rà soát

Trước đó, Cảng vụ hàng không miền Nam được Cục Hàng không Việt Nam giao làm cơ quan đầu mối kết nối với 10 đơn vị bên trong sân bay rà soát hệ thống thoát nước nhằm triển khai giải pháp chống ngập sân bay TSN.

Ngày 22-6, trao đổi với PV Pháp Luật TP.HCM, ông Trần Doãn Mậu, Giám đốc Cảng vụ hàng không miền Nam, cho biết đơn vị đang triển khai kết nối các đơn vị bên trong sân bay này để triển khai phương án giải ngập cho sân bay. Theo ông Mậu, hiện đơn vị rà soát chính xác số lượng các đơn vị có đường ống thoát nước từ sân bay đi qua để có đánh giá, đề xuất phương án chính thức. Ông Mậu nhấn mạnh cần có phương án đồng bộ nên không chỉ rà soát các đơn vị bên trong sân bay mà còn có phương án rà soát ở bên ngoài để không xảy ra tình trạng bên trong thông suốt còn bên ngoài bị tắc.



Sân bay Tân Sơn Nhất thường đọng nước sau mỗi cơn mưa. Ảnh: T.THANH



Kênh Hy Vọng, một trong ba hướng thoát nước sân bay Tân Sơn Nhất thường xuyên ngập rác. Ảnh: T.THANH

Cống to, cống nhỏ không đồng bộ

Khảo sát của UBND quận Tân Bình cho thấy sân bay TSN hiện có ba hướng thoát nước gồm hệ thống thoát nước qua kênh Hy Vọng đổ ra kênh Tham Lương; hướng thứ hai đổ ra kênh Nhật Bản để gom về khu vực Công viên Gia Định; hướng thứ ba thoát qua kênh A41 để đổ về kênh Thị Nghè.

Tuy nhiên, hệ thống thoát nước trong sân bay do nhiều đơn vị quản lý nên chưa đồng bộ. Cụ thể, cống thoát nước có đoạn là cống đơn, có đoạn là cống đôi, lúc cống rộng, lúc cống hẹp nên khi gặp mưa to thường bị ngập. Đáng chú ý, khu vực bãi đỗ sân bay thường bị ngập khi có mưa lớn do một trong ba hệ thống thoát nước khu vực này bị lấp hoặc tình trạng lấn chiếm lòng thoát nước hẹp. Cá biệt có một số vị trí có cao độ cao hơn trong sân bay, không thể tiêu thoát nước nhanh khi có mưa lớn.

Giải thích thêm về tình hình ngập sân bay TSN, một đại diện phòng Quản lý hệ thống thoát nước (thuộc Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước TP.HCM) phân tích chính các vị trí cống đấu nối trong sân bay ra bên ngoài đi qua 10 đơn vị trong khu vực sân bay không đồng bộ nên khi gặp mưa to ảnh hưởng đến việc thoát nước từ sân bay ra bên ngoài chậm gây ngập úng. Vị trí 10 đơn vị này nằm tại khu vực kho chứa hàng của Công ty CP Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn (SCSC, đường Phan Thúc Duyện). Theo đó, vị đại diện này đề xuất trong khi triển khai dự án kênh A41 nên đặt máy bơm để đẩy nước ra bên ngoài do cao độ tại các vị trí đấu nối không tương thích, thậm chí cao hơn trong sân bay.